Paul Weller nos enseña la bonita ‘Village’

Paul Weller lanza hoy su bellísima nueva canción, “Village”. “Village” es el segundo tema en estrenarse de su esperado nuevo álbum, On Sunset que sale a la venta el 19 de junio bajo el sello de Polydor Records, hace algunas semanas descubríamos “Earth Beat“.

“Village” es una preciosa y ensoñadora meditación interpretada desde una perspectiva poco rocanrolera, por parte de un hombre que está completamente feliz con su vida actual. “Es la respuesta ante oírnos decir que, para estar satisfechos, todos tenemos que explorar la Amazonia y escalar el Everest,” dice Weller. “Hay un tío que dice, que le den a todo eso, ya estoy en el paraíso”.

“Village” fue compuesta por Weller y su productor de siempre Jan ‘Stan’ Kybert. El tema cuenta con la participación de su viejo amigo y compañero de Style Council, Mick Talbot al teclado.

Paul comenzó a trabajar en su próximo álbum nuevo,On Sunset al poco tiempo de terminar su obra maestra de 2018,“True Meanings”. On Sunset incluye 10 canciones de Paul Weller entre las que hay magistrales clásicos pop, baladas enternecedoras y en ocasiones toques de experimentación. Weller hace algo insólito que es poner la vista en el retrovisor mientras se lanza con impulso hacia el 2020.

Compuesto y grabado en los Black Barn Studios de Surrey, On Sunset ha sido producido por Jan “Stan” Kybert y el mismo Paul con ayuda de Charles Rees. Los arreglos de cuerda son de Hannah Peel.

El repertorio del álbum es: Mirror Ball / Baptiste / Old Father Thyme / Village / More / On Sunset / Equanimity / Walkin’ / Earth Beat / Rockets.