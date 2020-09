Pause se presentan con el disco We Can Not Rewind

Pause es un grupo barcelonés formado por Toni Gastón (guitarra y voz), Juanjo Seguí (bajo) y Lida Noemí Rivas / Lee Lady Damm (batería). Sus miembros proceden de la escena hardcore barcelonesa que vivió su momento de esplendor allá por el cambio de siglo con bandas como Aina, Madee, Standstill, No More Lies, los madrileños A Room With A View o los granadinos Maine.

Pause, sin embargo, basculan en su música más hacia el post punk, combinando su oscuridad con la contundencia de la Generación X. En ese sentido, entre sus referencias para desarrollar su sonido figuran tanto Depeche Mode, The Cure, Joy Division o The Clash como The Posies o Soundgarden. En cuanto a sus referentes nacionales, mencionan a Radio Futura, Los Planetas o La Habitación Roja.

Hace unas semanas Pause han presentado su primer álbum, We Can Not Rewind. Un disco que fue grabado entre los meses de enero y febrero de este año bajo la producción de Dr. G & Dj Newman, y masterizado en Zero db (Badajoz). En su debut los barceloneses combinan el castellano y el inglés en unas canciones que destacan por sus guitarras, a veces centelleantes como las de The Cure y otras estruendosas como las de sus influencias de Seattle, y por las pegadizas melodías y estribillos. Estos destacan sobre todo en las canciones en castellano, quizás las mejores del disco: “Lolita y Stanley” y “Para que vuelvas”.

Pause estarán presentando su disco y firmando copias el próximo 30 de octubre en la FNAC L’Illa de Barcelona a partir de las 18:30 horas.

Mientras tanto, puedes escuchar We Can Not Rewind en Spotify.