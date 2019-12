Hot Chip lanzan A Bath Full Of Ecstasy Remixes

Para culminar un año estelar, que vio a Hot Chip lanzar su séptimo álbum brillante, que alcanzó el número 11 en las listas del Reino Unido, y encabezó sus espectáculos más grandes, incluido el Alexandra Palace de Londres, la banda ahora anuncia A Bath Full Of Ecstasy Remixes, disponible para su escucha.

El álbum remix presenta reelaboraciones de “Hungry Child”, “Melody Of Love”, “Spell” y “Positive” de PBR Streetgang, Marquis Hawkes y Popof, entre otros más, el remix previamente compartido por KiNK, Adelphi Music Factory, Paul Woolford y Superorganism.

Estas son las canciones de A Bath Full Of Ecstasy Remixes de Hot Chip:

1. Hungry Child (Popof Remix)

2. Hungry Child (Paul Woolford Sunrise Mix)

3. Hungry Child (Makeness Remix)

4. Hungry Child (KiNK Mix)

5. Hungry Child (Locum Remix)

6. Melody of Love (PBR Streetgang Remix)

7. Melody of Love (Adelphi Music Factory ‘Time To Bring Peace’ Remix)

8. Melody of Love (Marquis Hawkes Remix)

9. Spell (Xtra Credit Remix)

10. Spell (Gerry Read Remix)

11. Spell (Superorganism Remix)

12. Positive (Wau Funk Remix)