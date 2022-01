Pink Floyd anuncian la edición restaurada de P.U.L.S.E. en Bluray

Originalmente lanzado en 1995, P.U.L.S.E. de Pink Floyd, fue compilado por James Guthrie, usando varias actuaciones de la gira Division Bell que la banda realizó en 1994 en Reino Unido y Europa con David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright. El concierto, filmado el 20 de octubre de 1994 en Earls Court en Londres, captura a Pink Floyd tocando algunas de sus clásicos, así como lo más destacado del álbum recientemente publicado en aquella época; “The Division Bell”. Destacan temas como “High Hopes”, “Keep Talking”, “Sorrow”, “Wish You Were Here”, “Comfort Numb” y “The Great Gig In The Sky”.

El próximo 18 de febrero llegará ‘P.U.L.S.E. Restored & Re-Edited’ por primera vez en Bluray. El metraje del video fue reeditado por los expertos Aubrey Powell / Hipgnosis a partir de las cintas originales, especialmente para The Later Years, publicado en 2019. El diseño de la portada, creado originalmente por Storm Thorgerson y Peter Curzon para el lanzamiento del DVD en 2006, también se ha actualizado con fotografías de Aubrey Powell / Hipgnosis y Rupert Truman / StormStudios. El diseño del arte de la caja ha sido realizado por Peter Curzon de StormStudios, bajo la dirección de Aubrey Powell / Hignosis.

Este lanzamiento también ve la reintroducción de la parpadeante luz icónica que tenía el CD original de 1995 (esta vez con 2 baterías AA reemplazables). Las cajas Deluxe incluyen videos musicales, películas de conciertos, documentales, metraje de ensayo del Pulse Tour y mucho más, junto con un libreto de 60 páginas.

Este es el contenido de ‘P.U.L.S.E. Restored & Re-Edited’ de Pink Floyd

1. Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5,7

2. Learning To Fly

3. High Hopes

4. Take It Back

5. Coming Back To Life

6. Sorrow

7. Keep Talking

8. Another Brick In The Wall, Part 2

9. One Of These Days

The Dark Side Of The Moon

10. Speak To Me

11. Breathe (In The Air)

12. On The Run

13. Time

14. The Great Gig In The Sky

15. Money

16. Us And Them

17. Any Colour You Like

18. Brain Damage

19. Eclipse

Encores

20. Wish You Were Here

21. Comfortably Numb

22. Run Like Hell

Disc 2 Music Videos, Tour Screen Films, Documentaries & Additional Material

Music Videos (Bd 48/24, Dvd 48/16)

1. Take It Back 1994

2. High Hopes 1994

3. Marooned 2014

Pulse Tour Rehearsal 1994 (Bd 96/24, Dvd 48/16)

4. A Great Day For Freedom Version 1

5. A Great Day For Freedom Version 2

6. Lost For Words

Concert Screen Films 1994 (Bd 96/24, Dvd 48/16)

7. Shine On You Crazy Diamond Parts 1-4,7

8. Speak To Me

9. Time

10. The Great Gig In The Sky

11. Money

12. Us And Them (Black & White)

13. Us And Them (Colour)

14. Brain Damage + Eclipse North American Dates

15. Brain Damage + Eclipse European Dates

16. Brain Damage Earls Court, London Dates

Documentaries & Additional Material (Bd 48/24, Dvd 48/16)

17. The Division Bell Album Cover Photography (Ely, Cambridgeshire, Uk) 1994

18. Pulse Tv Ad 1995

19. The Division Bell Airships 1994

20. Behind The Scenes Interviews With The Lead Technicians For The Division Bell Tour

Rock & Roll Hall Of Fame Induction 1996 (Bd 48/24, Dvd 48/16)

21. Wish You Were Here With Billy Corgan

Audio-Only Live Recordings (Bd&Dvd 96/24)

22. One Of These Days Live In Hanover 1994

23. Astronomy Domine Live In Miami