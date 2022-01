PinkPantheress – to hell with it (Parlophone Records)

La Gen-Z se está revelando como la generación de jóvenes talentos que, sin ningún tipo de rubor, se postulan a ser los reyes del cotarro discográfico en su vertiente mainstream situándose en el centro de las miradas gracias a sus desvelos de alcoba. Una de las féminas que más repercusión tuvo el año pasado fue PinkPantheress, una perspicaz compositora que desde su casa en Bath (Inglaterra) lleva una carrera meteórica como tiktoker, esa moda perpetrada desde la banda ancha que permite a la gente de diferentes edades conquistar la retina de potenciales seguidores.

PinkPantheress, como ya habrán supuesto, es el último fenómeno engendrado por las redes sociales, y bebe directamente de la memorabilia de la década de los 90 y 00. Si tienes gancho, o como en el caso que nos ocupa, destreza con algo ya puedes contar las visualizaciones y los seguidores como si de maná del cielo se trataran.

En esta mixtape en streaming y futurible objeto en formato físico -quien sabe ya que una marca internacional ya está detrás de su marca personal- la inglesa de tan solo veinte años lo petó fuerte con dos temas aquí incluidos (“Break It Off” y “Pain”) que fue colgando en su espacio de internet. De ahí a lo que ella misma denomina de forma naïf “new nostalgia”, esto qie viene a ser pop con claras influencias del pasado, y muchas aptitudes para elaborar melodías solventes.

Los temas arriba mencionados se mueven por las coordenadas del drum&bass (derivado en el posterior UK Garage), el balearic, el uptempo, o el R&B. La orografía de la desazón adolescente en tonadas que son de las que uno acaba por escuchar y escuchar en loop. Mura Masa produce otro hit potencial como “Just For Me” elevando a Lilly Allen a su altar particular, mientras que en “Nineteen” hay guiños a Taylor Swift en una narración que expresa la angustia provocada por la soledad en tiempos víricos. El potencial popero de esta mujer es inusual: “All My Friends Know” es una oceánica y brillante muestra, y en “Last Valentines” el punteo de una guitarra sirve de puente que la transporta a aquella época del grunge que, seguro, la tendrá como un referente. A seguir de cerca.

Escucha PinkPantheress – to hell with it