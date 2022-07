Ya disponible ’20 Years Of Mushroom Pillow’, el recopilatorio especial con el que el sello madrileño celebra sus dos primeras décadas de vida.

Una idea que empezó con la ambición de proyectar, expandir e internacionalizar el talento underground de aquí, creando y acompañando proyectos desde 2001.

El sello creado por Marcos Collantes y Keina Garcia ha publicado un buen número de discos memorables con sonidos psicodélicos, instrumentales, electrónicos, folkies, indie rock… por su casa han pasado o continúan nombres tan importantes como Sr. Chinarro, Delorean, The Sunday Drivers, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, El Columpio Asesino, La Buena Vida, La Costa Brava, Belako, Deluxe, We Are Standard, Maga, Polock… además de bandas internacionales como The Raveonettes, The Go Betweens, The Essex Green o The Jeevas.

Estas las versiones del 20 aniversario de Mushroom Pillow

La niña imantada (Love Of Lesbian), por Firmado Carlota

Que no (Deluxe), por El Columpio Asesino

Un actor mejicano (La Buena Vida), por Triángulo de Amor Bizarro

Vigilantes del espejo (Triángulo de Amor Bizarro), por Las Ligas Menores

Toro (El Columpio Asesino), por Aiko El Grupo

De la monarquía a la criptocracia (Triángulo de Amor Bizarro), por Margarita Quebrada

Del montón (Sr Chinarro), por Mishima

Do it (The Sunday Drivers), por St Woods

De la monarquía a la criptocracia (Triángulo de Amor Bizarro), por Hinds

Do it (The Sunday Drivers), por Rufus T Firefly feat. Jero Romero, Carlos Pinto

Mi fábrica de baile (Joe Crepúsculo), por Marta Movidas

Del montón (Sr Chinarro), por Cala Vento

Toro (El Columpio Asesino), por Delaporte

Que no (Deluxe), por Mikel Erentxun

Vixiantes do espello (Triángulo de Amor Bizarro), por Castro

Un actor mejicano (La Buena Vida), por La Villana feat. La Estrella de David

Escucha el disco ’20 Years Of Mushroom Pillow’