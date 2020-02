Pixies cancelan su gira por Asia por el coronavirus

El coronavirus continúa haciendo estragos y empieza a afectar al mundo de la música. Pixies, que tenían previsto actuar esta misma semana en Asia, con conciertos en China y Japón, se han visto obligados a cancelar su gira a causa del letal virus.

La banda tenía previstos tres conciertos japoneses a partir de hoy lunes por la noche en Yokohama, al que seguían fechas en Tokio y Osaka. Luego irían a China, para unos shows que comenzarían este sábado en Shanghai, junto con paradas en Pekín y Kowloon. Todos ellos han sido cancelados:

Feb. 24: Yokohama Bay Hall, Yokohama, Japan

Feb. 25: Ex Theater Roppongi, Tokyo, Japan

Feb. 26: Big Cat, Osaka, Japan

Feb. 29: Modern Sky Lab SH, Shanghai, China

March 1: Tango Live House, Beijing, China

March 3: Rotunda 2, KITEC, Kowloon, China

Japan – we are sorry for the postponement, we will return as soon as we can.

Further details: https://t.co/wmQQW55u7s pic.twitter.com/3wVhfU67Fi

— PIXIES (@PIXIES) February 21, 2020