Nuevo single digital de J’aime “700,000 Records” (Feat. Françoiz Breut)

Tras una larga y prolífica carrera al frente de Souvenir, junto a Patricia de la Fuente, Jaime Cristóbal continuó con el proyecto de J’aime de una forma definitiva, pero intermitente. Hasta la publicación de su primer EP, “My Cigarettes” (Jabalina 2011) en la colección “Jabalina Love Songs”, había realizado un buen número de esporádicas colaboraciones en recopilatorios como “Oigo un nuevo no-mundo – homenaje a Joe Meek” (Spicnic 2002) o “Le Touriste rebusca en el desván de la Nueva Ola” (Ventilador 2004) y participó en gran parte de los recopilatorios de nuestra colección “Teoría y Práctica Melódica”, casi siempre haciendo versiones en las que desplegó su savoir faire a base de eclécticos cócteles de sonidos (desde el country al rocksteady). Desde el “You Only Tell Me You Love Me When You”re Drunk” de los Pet Shop Boys, incluido en “This is my country” (Jabalina 2004), al “After the game” de Brian Wilson incluido en “Juegos olímpicos” (Jabalina 2008). Pero también con temas propios como “Tiergarten” perteneciente a la compilación “Bon voyage” (Jabalina 2005) o “Christmas without Grant”, recogido en “Cuentos de Navidad” (Jabalina 2006), que cosecharon críticas entusiastas y abrieron el camino para que J’AIME pueda expresar su mundo particular en forma de disco para Jabalina. Sin embargo, aún tuvo que transcurrir bastante tiempo para su esperado primer álbum. Al anteriormente mencionado “My Cigarettes”, le siguió en 2012 otro precioso EP de vinilo verde titulado “En la noche eterna”, con dedicatoria incluida, pertenciente a la colección de singles 7″ DEDICATESSEN. Desde entonces, a fuego lento y con mucha paciencia, se fue escribiendo el primer largo de J’AIME, “Love and Squalor”, que muy pronto conoceremos.

Ahora acaba de estrenarse “700,000 Records” la canción y single digital de adelanto del primer álbum de J’aime, que llevará por título “Love and Squalor” y que verá la luz el próximo 20 de marzo. “700,000 Records” es el adelanto del primer álbum de J’aime (Jaime Cristóbal de Souvenir). Titulado “Love and Squalor”, el disco es un recorrido por las avenidas luminosas del amor, pero también por sus callejones más sombríos. En ese contexto, sólo Jaime podría haber escrito una canción de amor tan hermosa… a su colección de discos. Con un hipnótico beat protoelectrónico, la melancólica pieza explora un bonito espacio sonoro entre John Maus y el pop de guitarras, con extra de ironía a lo Stephin Merritt en las letras.

Como el resto del álbum, la canción está producida por Jaime Cristóbal e Iñigo Pérez Artieda y fue grabada en los Estudios Lúnula de Pamplona. En “700,000 Records” J’aime se ocupa de samplear una vieja caja de ritmos Wurlitzer Sideman de 1959 y de toda la instrumentación y voces, pero además cuenta con una invitada de excepción: la gran Françoiz Breut, vieja amiga de Jaime (su “Ciudad del Mar”, incluida en su EP “En la noche eterna”, fue escrita expresamente para la artista francesa y grabada por ella en su disco “Une saison volée”). Breut aporta deliciosas voces en los estribillos de la canción y un recitado final de fetiches de la historia del pop.