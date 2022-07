P!NK publica su un himno de protesta, ‘Irrelevant’

P!NK ha lanzado un nuevo tema titulado «Irrelevant». Un himno de protesta escrito junto a Ian Fitchuk, lo que supone la primera colaboración entre la artista y el productor.

Hablando de la nueva canción, P!NK revela: «Como mujer con una opinión y la valentía de expresarla, resulta muy cansado cuando la única réplica es decirme lo irrelevante que soy. Soy relevante porque existo y porque soy un ser humano. Nadie es irrelevante. Y nadie puede quitarme la voz«.

Centrándose en la defensa de los votantes, la artista está apoyando a la organización When We All Vote («Cuando todos votamos»), anunciando que los beneficios de «Irrelevant» se destinarán a la iniciativa nacional de voto no partidista creada por Michelle Obama. El grupo de defensa, cuya misión es cambiar la cultura en torno al proceso de votación, busca aumentar la participación en cada ciclo electoral ayudando a cerrar las brechas de raza y edad. Hasta la fecha, se ha educado a más de 100 millones de personas sobre el proceso de votación, lo que ha dado lugar a un aumento del registro de votantes.

Escucha ‘Irrelevant’ de P!NK