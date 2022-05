Prestoso Fest suma a Los Punsetes, The Haunted Youth y más

Trece conciertos y cinco sesiones dj componen el cartel definitivo de la 5º edición del Prestoso Fest, que tendrá lugar en Xedré y Cangas del Narcea entre el 4 y 6 de agosto, con Los Punsetes y la angoleña Pongo como nombres más destacados. Además, el festival cuenta nuevamente con el apoyo de Cervezas Alhambra dentro de su apuesta por la creación de experiencias musicales para disfrutar con los cinco sentidos.

Los Punsetes, una de las bandas más importantes del panorama nacional se subirán al Escenario Cangas del Narcea, en Xedré, para desgranar todos sus éxitos reunidos en su reciente disco España necesita conocer.

Entre las nuevas confirmaciones, The Haunted Youth son ahora mismo el nombre de moda en Europa. Con su pop psicodélico que recuerda a MGMT, DIIV, Slowdive o The Cure, la banda belga está siendo la sensación en los festivales europeos y su inminente primer disco es uno de los más esperados este 2022. Junto a ellos, destaca la presencia de otro nombre internacional, los portugueses First Breath After Coma. También se suman Rusowsky, Vera Fauna y Gente Terrible.

Estos nombres se unen a los ya confirmados de Pongo, Le Boom, Joana Serrat & the Great Canyoners, Juárez, Candeleros, Elle Belga y Vicente Navarro.

Los abonos para el Prestoso Fest están disponibles en la página web del festival a un precio de 65€, con una oferta especial para jóvenes poseedores del carnet joven europeo.