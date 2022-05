Entrevistamos a Bart Davenport, que lanza ‘Episodes’

Es lícito considerar a Bart Davenport como un género en sí mismo, con ese exquisito trato del pop como principal valedor del asunto. Vuelve a suceder con el que es nuevo álbum de estudio del músico, Episodes (Tapete, 22), a su vez enésimo compendio de pop cristalino tratado con escrupuloso respeto. Una ocasión que aprovechamos para contactar una vez más con el californiano, un tipo siempre tan encantador como lo son sus propias canciones.

“Ante todo me veo a mí mismo como músico y cantante; y luego ya como compositor”

¿Cuáles dirías que son las principales diferencias entre ‘Episodes’ (22) y el resto de tus discos? ¿Por qué motivo es ‘Episodes’ (22) un disco único dentro de tu discografía?

Es único porque, aunque varios amigos contribuyeron manándome archivos con los registros de sus propias partes, yo estaba grabando mis partes solo y por mi cuenta en casa, y esto es algo que nunca había hecho antes. Quizás sea algo similar a mi álbum ‘Maroon Cocoon’ (05) también grabado en casa, pero para ese tuve a Sam Flax produciendo y diseñando las sesiones. Esta vez, con ‘Episodes’ estuve completamente solo mientras grababa voces, guitarras, panderetas, etc.

En ‘Episodes’ veo influencias de Paul McCartney, Paddy McAloon de Prefab Sprout, Scott Walker, Burt Bacharach o Peter Astor de The Weather Prophets ¿Cuáles son los artistas que más te han influido para escribir estas nuevas canciones?

Bueno, ¡ya has nombrado algunos de ellos! Escucho tanta música y estoy influenciado por tantas cosas… Puedo nombrar algunos más: The Kinks, Sandie Shaw, Bert Jansch, Cate Le Bon, Shannon Lay, Broadcast, Berntholer, Martin Newell, Caetano Veloso, John Cale, Tiny Tim, Robyn Hitchcock, The Go-Betweens, William Onyeabor, Amor, Idir, The Byrds, The Shadows, Weller. Esta lista podría alargarse durante días (Risas).

¿Cómo es tu forma habitual de componer y cómo ha sido el proceso de composición de ‘Episodes’ (22)? ¿Prefieres trabajar en casa o en el estudio?

Fue agradable porque estuve desempleado por un tiempo y simplemente me levantaba por la mañana, tomaba un café y comenzaba el día leyendo todo tipo de cosas: poesía, ficción, tal vez algunos ensayos, pero tratando de evitar Internet o las noticias. Tenía un excedente de ideas musicales sin terminar (¡y aún las tengo!), así que tan pronto como tenía un tema de interés o incluso una línea, rima o título interesante, estaba revisando esas diversas partes musicales y buscando una buena combinación. Resulta mágico cuando dos ideas inicialmente separadas se pueden unir y parece que estaban destinadas una para la otra. En cuanto a la grabación, para ser honesto, prefiero trabajar en el estudio con un equipo de personas, pero hubo una pandemia mundial. Así que eso simplemente no podía pasar. Tuve que abrazar la soledad y, creativamente hablando, fue bueno en muchos sentidos.

Me gustaría que me contases algo acerca de algunas de mis canciones favoritas del disco como “It’s You”, “Holograms” y “Billonaires”.

En “It’s You” tuve la progresión de acordes flotando en mi mente durante años. Un día decidí que era hora de ponerle letra. No esperaba que la canción fuera muy buena. Pero una vez que me metí en el proceso ¡me empezó a gustar mucho!. “Holograms” comenzó como una línea de bajo inspirada en el reggae. Creo que la palabra “holograms” sonaba bien sobre dicha línea de bajo. Traté de imaginar hologramas con personalidades, deseos y una agenda propia. Probablemente influenciado por Philip K. Dick. En cuanto a “Billionaires”, no soy muy activo políticamente, pero en mi corazón creo que se podría decir que soy un auténtico izquierdista, ciertamente un socialista. Así que, por supuesto, me opongo a cualquier sistema económico donde los bastardos codiciosos acumulan cantidades absurdas de riqueza, mientras el resto de nosotros luchamos por sobrevivir y muchos literalmente mueren de hambre en las calles. Mientras tanto, el planeta pronto se volverá inhabitable para los humanos si este sistema no es derribado o se altera drásticamente. Al mismo tiempo, me siento impotente para hacer nada. No siento que personalmente pueda marcar una gran diferencia. Por eso la canción es un intento de caricaturizar a estos oligarcas estadounidenses, de una manera divertida; para parodiarlos como ganadores en el juego del capitalismo, navegando sin preocupaciones y durmiendo sin sueños. Tal y como yo lo veo, no deben quedar más sueños en la cima de la pirámide. Se han “limpiado” y sus almas han sido borradas, despojadas de cualquier humanidad.

“Si quisiera que todos pensaran en mí como algo totalmente original, dejaría de tomar tanto prestado de mis héroes”

También me gustan especialmente “Naked Man” (mi favorita) y “Strange Animal” (que me recuerda un poco a Tindersticks).

Me encanta Tindersticks, así que gracias por eso. “Naked Man” es un homenaje a una persona real que paseaba desnuda por Berkeley allá por los años noventa. “Strange Animal” comenzó como una serie de riffs de guitarra influenciados por la psicología turca. La letra trata de los humanos, el más extraño de todos los animales.

‘Episodes’ es un disco apariencia sencilla y efectos sanadores y, por lo tanto, no está muy alejado de los últimos lanzamientos de Kings Of Convenience, José González, Sondre Lerche o incluso The Divine Comedy.

¡Eso es muy halagador! Los Kings Of Convenience son amigos míos y he estado de gira con ellos un par de veces. Han sido una gran influencia y también han sido grandes seguidores. Andrés Rentería que toca la percusión en ‘Episodies’ ha tocado mucho con José. Sondre y yo nos hemos visto un par de veces y también tenemos bastante en común. Soy un gran admirador de The Divine Comedy, y vi a ese tipo una vez en San Francisco hace mucho tiempo, probablemente en los años noventa.

Creo que la principal cualidad que ha definido siempre tu trabajo es ese exquisito (y sin excusas) trato que haces del pop ¿Cuál es tu premisa obligada cuando haces música? ¿Qué debe tener obligatoriamente una canción de Bart Davenport?

¡Vaya, gracias! En un mundo ideal no debería haber limitaciones en torno a lo que intento crear. Pero parece que tengo temas musicales recurrentes. Algunos pueden ser simplemente hábitos que son difíciles de romper. Me he apoyado mucho en los acordes de séptima mayor y novena menor y es raro no escucharlos en mis canciones. Pero no lo llamaría necesariamente una “premisa”. Escribo todo en guitarra. Entonces, incluso si no hay una guitarra en la grabación, eso solo significa que la transpuse a otro instrumento. Supongo que la premisa es que casi está garantizado que estas serán canciones basadas en guitarra (con excepciones ocasionales a la regla, por supuesto).

En 2011 grabaste un disco de versiones, ‘Searching For Bart Davenport’, algo que suelen hacer otros artistas (por ejemplo Lemonheads o Luna) ¿Qué obtiene un artista de versionar temas ajenos? ¿Habrá un segundo disco de versiones de Bart Davenport?

¡Me encantaría hacer otro álbum de versiones! Ante todo, me veo a mí mismo como músico y cantante; y luego como compositor. Muchos de los más grandes intérpretes musicales del pasado y del presente no son compositores sino intérpretes de canciones; Sinatra, Dusty, Callas, etc. la lista sigue y sigue. Me encantan los grandes cantantes. Me viene a la mente Cat Power. Petra Haden ha hecho cosas notables con versiones. He aprendido mucho tocando progresiones de acordes escritas por los maestros y cantando letras escritas por grandes escritores. Es un placer probar mi propio estilo interpretando canciones que adoro ¡Es como un karaoke pero mucho mejor! Puedo sentir algo y luego, con suerte, los oyentes también sentirán algo.

Tienes un estilo muy reconocible y, después de tantos años, no dudo en afirmar que Bart Davenport es casi un género musical en sí mismo.

De nuevo, es muy amable por tu parte. Creo que mi combinación particular de elementos es única para mí. Pero la mayoría de los oyentes no prestan suficiente atención como para escuchar esos detalles sutiles. Supongo que, si quisiera que todos pensaran en mí como totalmente original, dejaría de tomar tanto prestado (estéticamente) de mis héroes. Pero al final del día supongo que eso no me importa. Mi objetivo número uno es hacer música que suene bien para mí. Si a otras personas les gusta, por supuesto eso es maravilloso. Quiero que a la gente le guste. Pero no puedes complacer a todos, así que “tienes que complacerte a ti mismo” (citando a Rick Nelson, Risas) (*Nota del autor: “gotta please yourself” en el original, parte de la letra de la canción “Garden Party” de 1972) .

“Si el sistema no es derrumbado, el planeta pronto se volverá inhabitable”

¿Cómo sienta saber que en toda tu discografía no hay ni un solo disco malo?

¿Eso crees? Estoy orgulloso de mis discos en solitario. Si pudiera volver en una máquina del tiempo a principios de los noventa y rehacer esos álbumes que hice con The Loved Ones, creo que cantaría de manera muy diferente. ¡La banda estuvo genial! Pero ahora me avergüenzo de lo exagerado que era “mi chico blanco cantando blues”. Ojalá pudiera volver atrás y hacer ese blues con más gusto y con un sentimiento más real. Pero, diablos, tenía veintidós años y todavía estaba aprendiendo. Tenemos algunas grabaciones en vivo en las que lo hice bien y me encantaría lanzarlas en algún momento.

También quedan muy atrás los tiempos de Honeycut ¿Cómo recuerdas aquella época? ¿Qué aprendiste cuando estabas en Honeycut que todavía sigues aplicando a día de hoy?

Aprendí mucho de Hervé y Tony. Para empezar, ambos son mejores músicos que yo. Así que coescribir con ellos fue como ir a la escuela de música. También aprendí humildad. Entré en ese proyecto con mucho ego y arrogancia y salí con un verdadero aprecio por la colaboración y el trabajo en equipo ¡Echo de menos a esos chicos! Hervé está en Europa, haciendo grandes cosas bajo el nombre de General Elektriks. ¡Es un mago en el funky Clavinet!

Siempre has ofrecido conciertos encantadores ¿Vendrás pronto de gira por España? ¿Cómo definirías los actuales conciertos de Bart Davenport?

He dado algunos conciertos para presentar el lanzamiento del disco aquí en California, acompañado por un brillante grupo de músicos. La mayoría de ellos habían tocado en ‘Episodes’. Ha sido catártico hacer las canciones en vivo con los mismos músicos que estuvieron en las grabaciones. También tengo un sencillo de Bart & The Bedazzled que saldrá este verano. La formación que compone esa banda (Jessica Espeleta, Andrés Rentería, Nic Hessler y yo) está reservada para el Festival de la Ribeira Sacra en Galicia, a finales de julio. Pero la gira depende de que aseguremos fechas de conciertos adicionales en España. Así que, si alguien quiere pagarnos por un concierto, que se ponga en contacto con nuestros agentes españoles en C4 Music o Running Roadie.

¡Muchas gracias de nuevo y felicidades por el nuevo disco!

¡Gracias! ¡Te deseo lo mejor Raúl!

Escucha ‘Episodes’ de Bart Davenport