Marc Almond comparte su versión de ‘I’m Not Anyone’

Este mismo viernes Marc Almond publica el álbum de versiones I’m Not Anyone. Un trabajo en el que hace suyas una amplia gama de canciones, incluida la pista titular de Sammy Davis, Jr. y Paul Anka que podemos escuchar hoy mismo, aparte de «I’m The Light» de Blue Cheer de 1971 y «I Talk To The Wind» de 1969 de los iconos del rock progresivo King Crimson.

El sucesor de Chaos and a dancing star (2020, BMG) y su reciente disco con Soft Cell Happiness Not Included (2022, BMG) vino anticipado por su recreación de esa «Elusive Butterfly» escrita por Bob Lind en 1965 y por «Gone With the Wind (Is My Love)», un clásico del Northern Soul escrito por Rita & The Tiaras.