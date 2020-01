Primavera Sound 2020 desvela el cartel más completo de su historia

Primavera Sound Barcelona 2020 presenta el cartel completo de su vigésimo aniversario, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio en el Parc del Fòrum y acogerá el elenco de artistas más panorámico, abierto e inclusivo de toda su historia: un auténtico muestrario de disciplinas, sensibilidades y procedencias que celebran el papel del festival como vertebrador del zeitgeist cultural de las últimas dos décadas. 211 artistas de 35 nacionalidades conforman un cartel que mira más que nunca tanto hacia atrás como hacia adelante, con tanta pasión como el primer día. Porque cada uno de los carteles de Primavera Sound ha sido una instantánea de la música de su tiempo, así que el del vigésimo aniversario tenía que ser una instantánea de todos estos tiempos a la vez, una fiesta sobre nuestra propia identidad construida año a año con la misma ilusión con la que empezamos hace 20 años. La misma que sabemos que compartimos con todos vosotros y vosotras. Todos los Primavera Sound que puedas recordar y todos los que puedas imaginar están en esta edición.

EL FESTIVAL SIN LETRA PEQUEÑA

Todos los nombres tienen la misma importancia. Para nosotros es un orgullo volver a contar con la visita de Tyler, The Creator casi una década después de su primera aparición en el festival de 2011 con Odd Future, erigido ahora como el nuevo rey del hip hop gracias a su portentoso último disco IGOR. Pero también lo es recibir al terremoto Little Simz por segundo año consecutivo por petición popular; a Lana Del Rey en su cima creativa tras el laureado Norman Fucking Rockwell! y a Weyes Blood con su canción de autora intrincada y hermosa; a The Strokes a las puertas de las dos décadas desde la publicación del seminal Is This It y a Fontaines D.C. como abanderados de una nueva generación de bandas de guitarras; a Bad Bunny como la estrella más rutilante de la música urbana actual y a Bad Gyal ya convertida en emblema de toda una generación; a Pavement en reunión exclusiva solo para actuar en Barcelona y NOS Primavera Sound Porto y el regreso de Bikini Kill cuando más se las necesita; a los eternos innovadores Massive Attack y a los reencontrados, al fin, Chromatics; a la estrella del country pop Kacey Musgraves y a una King Princess destinada a la más brillante gloria pop; al titán del hip hop norteamericano Young Thug y al rey del folk a cámara lenta Bill Callahan; a Beck en su primera visita al festival y a la torrencial Brittany Howard con su aclamado primer trabajo en solitario. Todas las piezas del cartel de Primavera Sound tienen su función. Todas las músicas que suenan en el festival importan.

EL FESTIVAL DE LEYENDA

Un festival no cumple 20 años sin toda una constelación de nombres a su alrededor que conforman un universo propio que lo distingue del resto y le permite construir una propia mitología. Porque en 2020 son mitos universales el icono del soul Mavis Staples, la gran dama de la canción catalana Maria del Mar Bonet, el rescate de la joya brasileña Arthur Verocai, una leyenda viva como Iggy Pop, la incombustible Kim Gordon presentando su primer disco en solitario bajo su propio nombre, dos pioneros del reguetón como DJ Playero y Ñejo, Paul Heaton & Jacqui Abbott desgranando su carrera antes, durante y después de The Housemartins, la nueva resurrección de los mitos góticos Bauhaus, los ídolos post-hardcore Jawbox, el eterno mago Jeff Mills, The Jesus and Mary Chain sacando su disco Darklands del cajón para la ocasión (y actuando en la jornada gratuita del miércoles) y la veterana turbina grindcore de Napalm Death.

EL FESTIVAL EN PRESENTE

Ahí va un reto: si en el cartel de un festival se suprime el año, ¿somos capaces de ubicarlo en el tiempo con exactitud? Primavera Sound sucede en presente. Por eso evoluciona al mismo paso que su contexto. Que el festival siga sincronizado con su momento está garantizado gracias a unos cuantos nombres que explican a qué suena el 2020 en su más amplia concepción. Cualquier crónica contemporánea quedaría incompleta si no se detuviera en los incansables King Gizzard & The Lizard Wizard, la sana visión del hip hop del revolucionario colectivo BROCKHAMPTON, el soul con mensaje de Jamila Woods, el nuevo folklore de Helado Negro y Jessica Pratt, las fantasías pop de Caroline Polachek y Kim Petras, el relevo guitarrero que personifican (cada uno a su manera) Carolina Durante y black midi, el misterio de King Krule o las canciones sanadoras de Ferran Palau. Todos y todas son aquí y son ahora. Entonces, ¿cómo no iban a ser también Primavera Sound 2020?

EL FESTIVAL EN FUTURO

Aunque un aniversario invita a echar la vista atrás, el cartel no se entendería si no estuviera lleno de historias todavía por contar que animan a mirar hacia delante con una mezcla de curiosidad y emoción. Generar nuevos clásicos que se sumen a los ya existentes es una de las aspiraciones que nos ha traído hasta aquí y, sin duda, el relevo está servido con la jamaicana Koffee, el fenómeno latino Paloma Mami, el capo del trap argentino Duki, el future pop de Hannah Diamond, 100 gecs y su electrónica venida de Matrix, Black Country, New Road como prueba de que las guitarras están en buenas manos, los estribillos ganadores de Mabel, las pequeñas grandes canciones de girl in red o nuevos discursos R&B encarnados por la violinista Sudan Archives y Mariah The Scientist. El primer capítulo de su historia en Primavera Sound se escribirá en 2020: bienvenidos sean nuestros artistas favoritos del mañana.

EL FESTIVAL RETO

¿Quién quiere arrellanarse de por vida en su zona de confort? Ahí reside uno de los hechos diferenciales de este festival: en cualquier rincón, en cualquier escenario, en cualquier momento puedes encontrar una propuesta desafiante que no olvidarás después de ver en directo. Por ejemplo, comprobar cómo Einstürzende Neubauten desencajan unas cuantas mandíbulas desde las trincheras, alucinar con la performance sonora del pionero Jordi Valls bajo su proyecto Vagina Dentata Organ, bailar con el funk de las malienses Les Amazones d’Afrique, cuestionarte qué es el pop hoy en día con la batidora británicojaponesa Rina Sawayama, enloquecer con el frenesí ruidista de Lightning Bolt y el happy hardcore de Gabber Modus Operandi, dejarte maravillar por la nueva locura de los héroes locales Za! (esta vez acompañados de algo que han llamado TransMegaCobla y del dúo barcelonés Tarta Relena) o abandonar los prejuicios viendo al extraterrestre pop Richard Dawson, el j-punk subversivo de Otoboke Beaver o la reina del bounce Big Freedia. De eso también va Primavera Sound: de la simpatía por el riesgo.

EL FESTIVAL CASA

Que nadie se olvide de invitar a la familia a este aniversario: ellas y ellos han hecho Primavera Sound. Se abrirán las puertas del Parc del Fòrum y nos reencontraremos con viejos amigos junto a los que hemos crecido durante todos estos años. Yo La Tengo, Dinosaur Jr. y The National regresarán para renovar una confianza que en realidad ya es eterna. También Black Lips y Les Savy Fav, de nuevo en el festival una década después de su última visita, ese flechazo a primera vista llamado Amaia y C. Tangana, convertido definitivamente en ídolo pop. Y Kurt Vile, los héroes locales Manel, Metronomy (que actuarán en la jornada gratuita del miércoles) o Núria Graham. Hasta Le Hammond Inferno, representantes del cartel de la primera edición que volverán en formato DJ set. Once in Primavera Sound, always at Primavera Sound. Tampoco faltarán dos DJs de la casa como DJ Fra y DJ Coco, que retoma su célebre slot en la noche del sábado para poner el broche de oro al triple 20. ¿Y Shellac? Por supuesto que no se perderán una celebración como esta. Ya están preparados para buscar su nombre en el cartel por 14ª vez.

EL FESTIVAL CLUB

Si echamos la vista atrás a la primera edición de 2001 en el Poble Espanyol, queda claro que Primavera Sound nació con alma electrónica. Una esencia que se ha reforzado en los últimos años gracias a la ampliación del recinto del festival hacia la playa de Sant Adrià de Besòs y la incorporación del micromundo Primavera Bits, orientado a los sonidos más festivos en un sentido muy amplio. Y era obvio que en su vigésima edición, el baile no iba a faltar en Primavera Sound. No solo en Primavera Bits sino en todo el recinto del Parc del Fòrum, auspiciando la vuelta al ruedo de Disclosure, la presentación del esperadísimo nuevo disco de Caribou, la nueva encarnación de Floating Points acompañado de la Falaise Ensemble, el pop queer masivo de la brasileña Pabllo Vittar, el caos bien de Squarepusher, DJ Shadow en su constante homenaje a esa música de baile, la entrega al hedonismo de DJ Harvey y Honey Dijon, los beats lisérgicos de BICEP, la todoterreno Josey Rebelle, un DJ set de la productora y genia de las bandas sonoras Mica Levi o esa sopa de letras de AEAEA que esconde el nuevo proyecto de Nicolas Jaar y Patrick Higgins.

EL FESTIVAL PLAYA (TAMBIÉN EN DOMINGO)

De hecho, la playa de Primavera Bits albergará un día extra del festival por primera vez durante la jornada del domingo 7 de junio. En asociación con Brunch -In Barcelona, Primavera Sound Barcelona 2020 se alargará un día más con una fiesta de clausura Brunch -On the Beach en la mismísima playa protagonizada por Disclosure DJ set, la diosa del techno Nina Kraviz, la vigorosa Amelie Lens y el surafricano Black Coffee. Esta jornada está incluida con el abono completo del festival, aunque también se pondrá a la venta una cantidad limitada de entradas de día en DICE y Resident Advisor.

EL FESTIVAL CALLE

A pie de calle, a ras de suelo, es donde empiezan a gestarse muchas de las propuestas que después el mundo asimila encima del escenario de un festival. Asomarse a Primavera Sound Barcelona 2020 será comprender que el hip hop clásico de Freddie Gibbs & Madlib y Rapsody puede ser tan contemporáneo como la visión experimental de Earl Sweatshirt; que el código del barrio es universal, venga con el acento francés de los emperadores de París PNL o con el británico de un tótem del grime como Kano; o que el reguetón está preparado para trazar su propio futuro de la mano de proyectos audaces como Sangre Nueva (inédita alianza entre DJ Florentino, Kelman Duran y DJ Python). A conectar con ese espíritu callejero en su versión más pura ayuda que Yung Beef, un icono que traspasa lo musical, vuelva a seleccionar la programación de un escenario propio, El Punto, tras estrenarse en la pasada edición. El mejor padrino posible nos descubre los discursos rap insurrectos de BigKlit y Cuban Doll, la fiesta cumbiera de Sonido la Changa, el flow cambiante de Killavesi o el potencial de Pablo Chill-E, MVP del nuevo trap chileno que actuará junto al propio Yung Beef.

EL FESTIVAL PLANETA

Durante la semana en la que se celebra, todo el mundo mira a Primavera Sound. Es por eso que el festival persiste en su empeño de brindar un escaparate para la escena local, pero también un punto de encuentro para artistas de latitudes lejanas. De este modo se pueden encontrar en un mismo cartel a los históricos Biscuit y las novísimas propuestas de CARLA, Chaqueta de Chándal, Rombo y Pantocrator como representantes de la escena underground catalana al tiempo que se recibe a la productora surcoreana Park Hye-Jin, el synth-pop sociológico de la noruega Jenny Hval, los himnos pop transoceánicos de los argentinos Las Ligas Menores, la israelí Noga Erez con su pop polimórfico, las alhajas post-punk de los turcos Jakuzi, el flow zambiano de Sampa the Great, la tradición italiana de Iosonouncane, la fiesta agenérica de Teto Preto desde São Paulo, el raca raca fresquito made in Australia de Rolling Blackouts Coastal Fever o el “tiny dance” de la colombiana Ela Minus. Primavera Sound, desde Barcelona al mundo.

Más información y abonos a 195 € (abonos VIP al precio de 400 €) en su web.