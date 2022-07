Primavera Sound comparte el concierto completo de The Jesus and Mary Chain

The Jesus and Mary Chain están de gira repasando canciones de Darklands (1987) y haciendo parada en algunos de sus grandes temas.

La banda de los hermanos Jim y William Reid se encuentran preparando lo que será la continuación de Damage and Joy (ADA/Warner Music, 2018), que contaba con la producción de Youth (Killing Joke) e incluía las colaboraciones de Isobel Campbell, Sky Ferreira, Bernadette Denning y su hermana Linda Reid.

Hace pocas semanas, el pasado 10 de junio, ofrecían su show en el Parc del Forum de Primavera Sound en el que aparte de Darklands (1987), nos hacían viajar por su discografía al completo, con paradas en trabajos recordados como Psychocandy (1985), Automatic (1989) o Munki (1998).

Disfruta el concierto completo de The Jesus and Mary Chain en Primavera Sound 2022

Estas fueron las canciones interpretadas

Amputation

Head On

I Love Rock ‘n’ Roll

April Skies

Come On

Moe Tucker

Taste of Cindy

Snakedriver

Cracking Up

Halfway to Crazy

Nine Million Rainy Days

Some Candy Talking

Darklands

Just Like Honey (featuring HAAi on guest vocals)

All Things Must Pass

Reverence