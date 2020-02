Programa 600 de ‘Bienvenido a los 90’

En Bienvenido a los 90 celebramos nuestra emisión 600 viajando a Furinyaki Records Studio (Rubí, Barcelona) para mezclar radio con música en vivo. Zaca y Jess realizaron una fantástica producción para que tanto bandas como el público que se desplazó hasta el estudio, viviera una emocionante jornada.

Además de las tremendas canciones que suenan en vivo (sonidazo Furinyaki)

y las entrevistas con las bandas, también pudimos charlar con Víctor de Music Radar Clan, quien no se quiso perder la celebración.

GRACIAS por tantas muestras de cariño hacia el programa, no sé si llegarán otros 600 pero sí se que con vosotros cerca todo puede pasar. ¿Seguimos?

Suenan:

01. GYOZA – Veins

02. GYOZA – Moist Vagina (Nirvana)

03. GYOZA – In my room

04. Radiohead – Everything In Its Right Place

05. JAMES VIECO BAND – Nutshell (Alice in Chains)

06. JAMES VIECO BAND – Oh Me (Meat Puppets)

07. JAMES VIECO BAND – Imbecile

08. JAMES VIECO BAND – A Picture

09. JAMES VIECO BAND – Wake Up (Mad Season)

10. JAMES VIECO BAND – You Know You’re Right (Nirvana)

11. JAMES VIECO BAND – Voodoo Child (Jimi Hendrix)