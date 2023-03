El hecho de mencionar al grupo zamorano Project Claudia y a su segundo trabajo Chronicle Of The Universal Cycles, es sinónimo de que nos hallamos ante uno de los mejores, más completos y más detallistas discos del año 2023, en cuanto a la categoría de grupos españoles se refiere.

El terceto formado por Claudia Zurdo (voz, guitarras, coros y composición), Alberto Mateos (bajo, guitarras, mellotrón, mandolina, trompeta y composición) y Óscar García (batería, percusión y mezcla de pre-producción) despliegan en Chronicle Of The Universal Cycles una versatilidad estilística todavía mayor que en su óptimo álbum de debut Chasing Dreams (2020). Así pues, con su nueva apuesta Project Claudia no se quedan en la superficie, ni mucho menos, sino que alcanzan un considerable grado de profundidad e incluso se arriesgan, hasta llegar a plasmar y desarrollar sugestivos niveles camaleónicos dentro de su sonido; aunque sin atascarse nunca en extremismos empíricos o radicalidades estrafalarias.

A la llamativa sofisticación y cuidado equilibrio de la citada obra han contribuido, decisivamente, un más que respetable y experimentado elenco de 16 colaboradoras y colaboradores como son Juan Cordero (guitarra eléctrica y producción), Fran Carreira (teclados), Lucía Gonzalo (coros y banjo), Álvaro Romero (gaita, dulzaina y flauta), Víctor Gutiérrez (percusión), Jesús Quintanilla (trompeta), Luis Delgado (zanfona y cántaro de Oaxaca), Markfeel (guitarra eléctrica), Txamy (voz y coros), Alberto Garralón (teclados y composición de la “intro”), Neftalí Prieto (guitarra), David Prieto (guitarra), Nacho Morán (guitarra), Marichu García (locución), Rubén Bartolomé (locución) y Pablo Carretero (locución).

Dirigiéndonos ya al repertorio en sí, comentar que en comunión con el astro rey y con la naturaleza se halla Project Claudia, ya de entrada, por medio de la relajante y ambiental introducción de “Sun rising” y también mediante el sensible, amable, soñador y, a la vez, jovial pop-rock “Pink-purple sky”. A través de este último género sonoro se mueven, también, la esperanzada y cálida “All the good times” (la cual libera versos nostálgicos, con un trasfondo sobre las estaciones del año y también apareciendo convincentes guitarras); además de la romántica, sugerente y levemente más serena “Think about me” (con influjos esta última de Belle and Sebastian).

Hacia sendas de pomposo soul-pop (con alguna filtrada pizca de blues) se encamina la fenomenal y entusiasta “Come on, dude!” (basada ésta en el singular personaje principal del film El Gran Lebowsky).

Así pues, durante este primer tercio del LP siempre se mantiene firme el amplio “groove” y la amenidad artística que caracteriza a este combo castellano-leonés.

Se endurece y se acelera, de modo muy interesante, Project Claudia a través de la severa y contundente protesta rockera titulada “Kidnapped culture”, la cual es uno de los instantes más álgidos y más enérgicos del LP; con desmelenamiento de guitarras eléctricas incluido (hasta 4 solistas intervienen con este instrumento, a lo largo de este formidable corte). Apuntar que el batería Óscar García y el bajista Alberto Mateos poseen un pasado puramente rockero en otros grupos anteriores de ambos pero aún no se conocía una incursión de Claudia Zurdo hacia ritmos más agresivos y primigenios. Pues bien, ella ha sacado una nota muy alta a la hora de cantar en este tipo de tonalidades férricas y demuestra aquí la propia Claudia que también puede ser una decidida “rocker” con la actitud vocal de, por ejemplo, Imelda May, en las primeras etapas de ésta.

Efectuamos un paréntesis en la descripción del cancionero para señalar que la grabación, mezclado y masterización del LP ha corrido a cargo de Juan Cordero y de Javier H. Vega, en los Estudios Guernika de Zamora; además de que la imagen de portada fue obra de Pablo Andrés y el diseño gráfico de la propia cubierta correspondió a Laura Rodríguez Del Amo.

Aparece luego el “southern rock” de calidad en la fornida y quejosa tonada “Scarecrow” (¿podría ser un guiño nominal y de estilo hacia, precisamente, The Black Crowes?) y de nuevo, nos viene aquí otra exhibición armoniosa e interpretativa de las que te dejan gratamente perplejo.

Acto seguido, por mediación de la penetrante e inquietante “The farmer’s tale”, hallamos una muy probable e ingeniosa respuesta a la canción inmediatamente anterior del “espantapájaros” (o si se desea, otro punto de vista del mismo tema) pero que también supone una denuncia contra la deforestación ígnea. Este mismo corte desprende, adicionalmente, un atrevido y sorprendente efectismo “informativo”, el cual dejaremos que acaben de descubrir los oyentes.

El lindo, emotivo, fino y almibarado instrumental “Vals de la feria del bosque” se rige por el centroeuropeo género musical que el propio título indica, aunque también se desliza aquí algo de brisa italiana. Aunque, sin embargo, esta misma pieza de “tío vivo” puede parecer excesivamente extensa y reiterativa en sus 6 minutos de duración, también se ha de destacar la audacia de Project Claudia por su meritoria y general apuesta multirisada; les pueda salir ésta más o menos redonda en cada caso. En definitiva, que es siempre fiel esta banda a eso de jugársela, en varias ocasiones, con temas que sobrepasen ampliamente los 3 minutos (como debe de ser) y eso les hace ganar credibilidad; bajo mi prisma personal. Como guinda, esta misma “arbórea” canción sin voz refuerza la intención conceptual acerca de la madre naturaleza que posee la casi totalidad de Chronicle Of The Universal Cycles.

Nos adentramos ya en la zona del LP más aproximada al folk-pop medieval y aires celtas, lo cual arranca con una reivindicación sobre solitarias hechiceras bondadosas (y también maltratadas por los humanos) a través de la galopante joya denominada “Wounded healer”. Aunque ya de manera más reposada y también dramática, prosiguen las resonancias alusivas a caballeros y damas de castillo del siglo XII por medio de “Echoes from the stone”; la cual también nos estremece, de modo inesperado, porque también arroja sónicos detalles sombríos ya más avanzado su minutaje de textura druídica. Esta canción se encuentra “dedicada e inspirada en el casco histórico de la ciudad de Zamora”, según la oportuna especificación oficial de propio trípode de intérpretes que lidera Project Claudia.

Aparenta la postrera y textualmente hermética “Raven on the road”, en sus compases iniciales, continuar por estos mismos derroteros épicos y trovadorescos de hace 10 centurias, cuando, de pronto, también se entremezclan algunos reflejos de California, en concreto de suaves toques “western” encabezados por una maulladora “slide guitar”.

Es entonces, en este mismo punto, cuando Project Claudia puede llegar a esquivar las etiquetas y los corsés que los demás podamos colocarle a esta caudalosa, escurridiza y ecléctica obra bautizada como Chronicle Of The Universal Cycles; plena de varios giros la misma, recalcamos, aunque sin perder su sello propio el combo de Zamora.

Por tanto, es recomendable para los audiófilos no pensar demasiado durante esta ocasión específica y dejarse transportar por este LP compuesto de diversas metamorfosis, de rutilantes jugadas híbridas y de pinceladas aventureras.

Una reverencia juglaresca se le debe hacer a Project Claudia por motivo de este imponente y tan trabajado repertorio suyo, de 2023.

