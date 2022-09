Pshycotic Beats lanza el tercer avanza de su nuevo álbum

Ya queda menos para que podamos disfrutar al completo de Festering (Log Lady Records) ya en preventa, nuevo disco de Pshyoctic Beats, proyecto de Andrés Costureras.

En palabras de su autor: “Apuesto por el formato físico, he trabajado este álbum para ser disfrutado en vinilo, con un buen vaso de vino y un piscolabis y leyendo las letras del inserto. La experiencia digital nunca será igualable a la de la escucha completa del álbum, de principio a fin y con toda la atención del oyente».

El próximo 28 de octubre llega un disco que ha venido anticipado por «Hammering Noises» y «Breathe» y que ahora se completa con «It’s about time», un tema que es puro escapismo. Hedonismo en expansión, de dentro a fuera, que invita a la revolución interpersonal. Como si Trent Reznor hubiese producido a los Pet Shop Boys.

Escucha ‘It’s about time’ de Pshycotic Beats

Estas serán las canciones de ‘Festering’

1- ‘BREAKING DOWN THE WALLS’ 4:36”

2-‘HAMMERING NOISES’ 4:28”

3-‘TIME IS A HEALER’ 5:00”

4-‘IT’S ABOUT TIME’ 4:22”

5-‘ASHES’ 3:48”

6-‘GHOSTS’ 5:31”

7-‘BREATHE’ 3:11”

8-‘WHEN YOU SMILE’ 3:04”

9-‘THE YEAR TIME STOOD STILL’ 5:00″