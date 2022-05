Pshycotic Beats presenta el segundo single de su nuevo disco

Pshycotic Beats nos da otra muestra del que será su nuevo trabajo, Festering, disponible el próximo mes de septiembre.

El proyecto de Andrés Costureras ha dejado atrás su aventura poniendo música a la serie serie Killing Eve y se prepara para entregar la continuación del EP The Bleeding Songbook EP (Log Lady Records, 2020), grabado junto a la cantante Pati Amor y del que fue su último trabajo, The Black Sea (2017).

Tras los destellos sintéticos de la recomendable “Hammering Noises”, llega un nuevo adelanto con el nombre de “Breathe”. Un tema oscuro y reposado a medio camino entre Marc Almond y los Banshees, donde Andrés Costureras vuelve a sorprender.

En la letra, le escribe una carta a su “yo niño” y él le contesta con mensajes a su vez a su “yo adulto”. También hay un narrador omnisciente que no quiere desvelar quién es. Y tampoco quiero decir cuáles son las estrofas en las que habla el niño y las que habla el adulto, “porque he exprimido todas las posibilidades a fuego para que no os enteréis de nada y podáis darle vosotros todo el significado que queráis”.

“Breathe” fue compuesta del tirón. “En ocasiones, melodía y letra te llegan como si te las bajases de un disco duro de canciones ficticio que está en el universo. Y aunque suene cursi decirlo hay veces que parece magia”, confirma Pshyoctic Beats. Es el puente perfecto entre esos oldies de Scott Walker -que tanto le gusta cultivar en sus discos- y la electrónica más experimental que quería hacer para su álbum Festering. También es la primera vez que se atreve a sacar como single una de las canciones menos comerciales que son normalmente las tristes, sombrías y atmosféricas.

Escucha ‘Breathe’ de Pshycotic Beats