PJ Harvey anuncia disco de rarezas

Han pasado seis años desde que PJ Harvey entregara The Hope Six Demolition Project (2016) para el que contó con la producción de Flood y John Parish. Desde entonces continúa dejándonos a la espera de su continuación (que ya está anunciada para 2023) con periódicas entregas que han ido llegando los últimos tiempos, de inéditos a singles benéficos o bandas sonoras.

Antes de escuchar su nuevo álbum llegará una colección de caras B, maquetas y rarezas, que se publicará el próximo 4 de noviembre según ha anunciado la propia artista:

Presenting the definitive collection of PJ Harvey B-Sides, Demos & Rarities, due for release on 4 November 2022 and now available to pre-order as a 6LP / 3CD / Digital boxset. https://t.co/PuqQwZPi5e pic.twitter.com/MfJPdZ2udp

— PJ Harvey (@PJHarveyUK) September 8, 2022