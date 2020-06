Pshycotic Beats – The Bleeding Songbook EP (Log Lady Records)

Hace casi diez años, entre las muchas propuestas de nuevos artistas y bandas emergentes que llegan diariamente a Muzikalia, una nos llamó la atención. Se trataba de un tema prácticamente instrumental, en el que apenas sonaba una frase sampleada de Bette Davis como motivo repetitivo de la canción. Su autor era un enigmático personaje cuyo proyecto, totalmente individual, respondía al nombre de Pshycotic Beats. Después vinieron discos como Rexer Flash (2011), Dormihcum (Log Lady, 2013) y The Black Sea (Log Lady Records, 2017). Con cada uno de aquellos trabajos caíamos más rendidos al talento de Andrés Costureras, el músico y productor detrás de Pshycotic Beats. Parecía, sin embargo, que casi nadie más se daba cuenta.

Sin embargo, una combinación de suerte y de la intensa labor de Andrés por intentar promocionar su música por cualquier medio y quitarle los tapones de cera de los oídos a la industria musical, consiguió que una de sus canciones, “Killer Shangri-Lah”, incluida en Dormihcum, llamara la atención de los responsables de la banda sonora de una nueva serie de HBO, Killing Eve. Finalmente la canción se incluyó en la serie, además en momentos muy importantes, y de repente el nombre de Pshycotic Beats empezó a sonar en todo el mundo. El éxito de la canción, en la que colaboraba la fascinante cantante Pati Amor, hizo que ambos, tras un largo periodo de distanciamiento, se reunieran de nuevo para aprovechar la ola y quizás crear algunas piezas nuevas.

Esas nuevas canciones han visto la luz en forma de un EP llamado The Bleeding Songbook (Log Lady Records, 2020) y, en contra de lo que se pudiera pensar con otro cerebro que no sea el de Andrés, a pesar de ser canciones destinadas a ser presentadas a una nueva temporada de la serie no son un mero intento de reeditar el éxito de aquel tema. De entrada, lanzan una canción en castellano, “Desciende a mí”, que más que diseñada para llamar la atención en los USA parece hecha a medida para una película de Almodóvar. Un bolero noir, una mezcla entre la música anglosajona y latina de los 50 y 60, en el que Pati Amor canta en castellano – novedad en Pshycotic Beats – y le da a la canción ese toque entre exótico y teatral que siempre está presente de alguna manera en la obra de Andrés. Una pieza fascinante que parece dar carpetazo a la temática de dolor, locura, enfermedad y suicidio de sus obras anteriores. Aquí el amor aparece como redentor, aunque todos los detalles aparecerán en un próximo documental que tendremos la ocasión de presentaros en Muzikalia. También, hace unas semanas, hablamos con Andrés y Pati para saber más sobre este EP, entrevista que puedes leer en este enlace.

El resto de las temas, aunque en inglés, siguen una senda algo similar. “Fascination” vuelve a ser una canción alegre al menos para los parámetros de Andrés, aunque con ese ligero toque trágico que siempre tenían las historias de amor en las canciones de los grupos de chicas de los 60. De hecho Andrés contó con músicos de sesión para darle a “Fascination” ese aroma orgánico que recuerda aquellas producciones de Phil Spector, pero también a las más oscuras de las Shangri-Las. “Fast! Fast! Kill!”, aparte del claro homenaje a Russ Meyer y Tura Satana, insiste en el asunto de las chicas poderosas y vengativas, con gran interpretación de Pati y de nuevo una canción totalmente contagiosa y con detalles más que interesantes e imaginativos en producción. “You cannot hide” es, más todavía que la brillante “Let it die” que abre el disco bajo similares parámetros sonoros y llena de suspense y seducción, el tema más cinematográfico del disco, siempre con este toque retrofuturista tan típico de estas canciones de sonido añejo que factura Pshycotic Beats. El EP se cierra con “Killer Shangri-Lah”, dándole una nueva vida a esta maravillosa canción, y dotándola también de excelentes acompañantes en este sorprendente y merecido proceso de vuelta a la actualidad y de expansión mundial.

Escucha The Bleeding Songbook, lo nuevo de Pshycotic Beats con Pati Amor, en Spotify.