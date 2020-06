El Telescopio 616 (desescalada) DIY/synthpop/a brand new toy to idolize

En el programa 616 de El Telescopio de Jorge Obón:

Pop, industrial, bailable, oscuro y gélido. Así fue la primera oleada de pop electrónico británico (y un par de licencias alemanas) entre los 70 y los 80.

Una nueva sugerencia de un par de amigos ha provocado esta sesión en la que se repasa mucho de lo mejor de la música que hicieron aquellos que reaccionaron al punk buscando una estética nueva.

Con entrevista a Richard Marset, que lo vivió en Londres en primera persona, y temas de:

Tubeway Army, The Human League, Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire, B.E.F., Japan, Duran Duran, Yazoo, Orchestral Manoeuvres In The Dark, Heaven 17, John Foxx, New Musik, Visage, Marc and The Mambas, Boytronic, Soft Cell, Deutsch Amerikanische Freundschaft y Rheingold.

Escucha el resto de programas de El Telescopio en Ivoox