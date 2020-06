Listen to my heart de Marie Fredriksson (Roxette) [Libros Cúpula]

Hace meses, antes del Coronavirus, mi buena amiga y mánager Rosa María Fernández, me comentó que este verano quería traer de gira por España al mejor grupo del mundo tributo a Roxette; una banda de Córdoba, Argentina, que se hacen llamar Joyride, como el hit de la banda. Pero a resultas de lo que ya saben, ha quedado todo en stand by. Días después me llaman de Muzikalia para ofrecerme la crítica sobre esta biografía, y entonces me vi nuevamente embelesado ante las cualidades inmensas y musicales del grupo sueco que conformó parte de mi imaginario adolescente. Su compaña fue esencial para el proceder de una época concreta; tanto en viajes con el coche, en la radio, la discoteca, etc… pues, por si no lo saben, hubo unos años en los que esta banda estaba en todos sitios. Con todo el embrollo este se me pasó lo del libro y hace poco me llegó por correo. Y me lo bebí en una tarde.

Es de fácil lectura. Por si andáis un poco despis deciros que Roxette es mucho más que “The Look” y que Marie Fredriksson, podría considerarse una de las voces más imprescindibles del pop-rock mundial de estos últimos treinta años. Esta “típica Géminis” como ella hablaba de sí misma llega a declarar que su palabra preferida es calma, siempre mostró eso ante un micrófono; una tranquilidad y fragilidad que hacía el contrapunto a su lado rockero y revientaestadios. Está considerada para muchos la mejor cantante sueca, pero no olvidemos que ese trono lo debe compartir con Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad, es decir; el lado femenino de Abba.

En Listen to my heart (Libros Cúpula) nos cuenta muchas cosas como, por ejemplo, su historia de amor con el también músico y padre de sus hijos Mikael Bolyos al que califica como lo mejor que le ha pasado en la vida. Aunque en España se ha publicado hace varios meses, allá en Suecia salió a la venta en 2015 bajo el título Kärleken till livet (Amor por la vida). Y tal vez ese “amor de por vida” es lo que nos vamos a quedar de ella. Porque todo lo hizo de corazón, inquebrantable, por amor. También tiene tiempo para narrar su dura infancia al lado de un padre borracho y varias desgracias familiares y como salió de ellas refugiándose en la música. Cierto es que quien esto suscribe fue muy fans de ellos hasta el Have a nice day (1999) pero, a qué negarlo, perdí un poco el interés por sus canciones y viré hacia el Indie Way of life.

Este libro, cuando salió en Suecia, levantó una tremebunda polvoreda por sus comentarios sobre Per Gessle que tampoco es que sean un escándalo; lo tacha de un poco pijo y conservador. La prensa sueca sigue a rajatabla esa máxima de “no dejes que la realidad condicione un buen titular”.

Roxette ha vendido más de 75 millones de discos, ha copado la lista Billboard en varias ocasiones y en directo eran un trallazo de ir haciendo sold out día tras día. Marie se compró una casa en Marbella para disfrutar allí con los suyos. Era alta, delgada. En sus últimos años fueron muchas las ocasiones que pasó en esta ciudad malagueña, y en el libro da buena cuenta de ello. Se la podía ver pasear por el paseo marítimo, blanquecina por los estragos de la enfermedad, pero siempre sonriente. Recuerdo haberla visto hace años por el paseo marítimo agarrada a Mikael y con sus hijos delante.

Se nos ha ido su presencia, pero su esencia sigue aquí. Y este libro es una oportunidad para darle el sitio que merece. Su autora es Helena Von Zweigberk, periodista de gran renombre en esas tierras y que también es muy conocida por sus críticas de cine. Marie es descrita como una gran Rock Star con amor imperecedero por la ropa, las marcas y el dressed for success. También incluye el libro fotografías inéditas del archivo personal de la cantante.

En definitiva, una obra para este verano que nos lleva a comprender un grupo y una voz imprescindible en la música pop-rock mundial. Marie, llena eres de gracia. Para quiénes desconozcan como sonaban Roxette en directo, aquí el enlace para que entiendan la brutalidad.

Compra Listen to my heart de Marie Fredriksson (Helena Von Zweigberk) en su editorial