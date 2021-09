Radiohead anuncia exposición virtual con KID A MNESIA

La pasada semana Radiohead alegraban a sus seguidores con KID A MNESIA. Una edición ampliada de sus discos Kid A (2000) y Amnesiac (2001) que venían acompañados de un nuevo álbum llamado Kid Amnesiae y conformado por material inédito de la época, incluyendo temas nunca escuchados, tomas alternativas y maquetas.

El lanzamiento tendrá lugar el próximo 5 de noviembre y vendrá acompañado de una exposición virtual en la que podremos disfrutar tanto de su música como de las piezas originales del diseñador Stanley Donwood y un diseño de audio liderado por su productor habitual, Nigel Godrich.

La banda anuncia que ha sido realizado con la colaboración de Epic Games, responsables de videojuegos como Gears Of War o Fortnite, y será estrenado en diversas plataformas como PS5, PC y Mac, en noviembre, coincidiendo con la publicación de los discos.

Os dejamos con su tráiler

Estas son las canciones de ‘Kid Amnesiae’ de Radiohead

Like Spinning Plates (‘Why Us?’ Version)

Untitled V1

Fog (Again Again Version)

If You Say The World

Follow Me Around

Pulk/Pull (True Love Waits Version)

Untitled V2

The Morning Bell (In The Dark Version)

Pyramid Strings

Alt. Fast Track

Untitled V3

How To Disappear Into Strings

Escucha ‘If You Say The World’ de Radiohead