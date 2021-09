Dave Gahan de Depeche Mode versiona a Metallica

El pasado viernes se publicaba el disco Metallica The Black List. Un trabajo con el que Metallica ha querido celebrar el 30 aniversario de su popular lanzamiento The Black Album con una enorme colección de versiones de algunos de los nombres más importantes de la música contemporánea.

Metallica The Black List sorprende con la participación de más de 50 artistas, incluyendo a Miley Cyrus, Elton John, Dave Gahan (Depeche Mode), J Balvin, St. Vincent, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Weezer, Mac DeMarco, Cage the Elephant, Kamasi Washington, Portugal. the Man, IDLES, Rodrigo y Gabriel y Moses Sumney.

El disco ya está disponible en plataformas de streaming y se publicará en formato físico el próximo 1 de octubre. De todas las versiones, nos ha gustado la contribución de Dave Gahan, cantante de Depeche Mode, en esta oscura recreación de la popular “Nothing Else Matters” adornada con brochazos de electrónica oscura.

Escucha ‘Nothing Else Matters’ de Dave Gahan

Escucha Metallica The Black List