Lo nuevo de El Drogas será el disco libro ‘El largo sueño de una polilla’

El Drogas continúa con su actividad frenética y tras las cuarenta y dos canciones entregadas en su último y quíntuple disco y el interesante documental sobre su vida, llega un nuevo trabajo.

El próximo 1 de octubre se publicará el disco El largo sueño de una polilla, otro paso adelante en su carrera, la de un artista en la búsqueda constante de nuevas fórmulas para transmitir y emocionar, que nunca deja de mirar hacia adelante. Incluye ocho canciones en un formato más desnudo del habitual, si bien ricas en matices y vestidas con todo lujo de detalles para mayor deleite del oyente. De este concepto artesanal nace además la idea de Enrique de presentar el disco en formato acústico, defendida en los escenarios por siete músicos bajo la denominación “El Drogas Akustik Fraktion”, enfocada a teatros y auditorios y sobre la que pronto se anunciarán las primeras fechas.

Junto al disco llegará el libro que acompaña al mismo, “189 escritos con una mano enferma”, nacidos al calor de una pequeña colección de poemas previos al tiempo de pandemia que el autor amplió considerablemente e incluso reescribió durante los meses del confinamiento, no son sino otra vuelta de tuerca en su carrera literaria. Una declaración de intenciones con la que Villarreal saca pecho y revela el potente universo propio de sus textos, su particular mirada y, ahora sí, una voz poética más que reconocible. La de un poeta de voz rasgada que gusta de estrujar las palabras hasta el límite, que no esconde sus obsesiones y que incluso juega con algunas de las fuentes de las que bebe (engastes) para adornar su universo.

El camino, la muerte, la camisa, la tierra, la sangre, el tiempo o la parada, son algunas de las figuras literarias que pueblan las más de trescientas páginas de este volumen, al que acompañan fotografías del propio autor, con diseño y maquetación de Koldo Villarreal.