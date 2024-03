The Jesus and Mary Chain anuncian biografía para este verano

The Jesus and Mary Chain están al fin del vuelta con la esperada continuación de su álbum de regreso en 2017, Damage and Joy. La banda de los hermanos Jim y William Reid anuncian Glasgow Eyes,

Cuando se cumplen 40 años desde el lanzamiento de su primer sencillo «Upside Down». Desde su debut Psychocandy, han sido una de las bandas fundamentales para el desarrollo del alt-rock, noise pop y shoegaze. Su octavo álbum de estudio llegará acompañado de una autobiografía, un documental y también una gira mundial.

Never Understood: The Story of the Jesus and Mary Chain ha sido escrita por los dos miembros fundadores de la banda William y Jim Reid con Ben Thompson, y será publicada por White Rabbit el 15 de agosto.

Durante cinco años, después de haber intercambiado sus codiciados aprendizajes por una vida en el paro, los hermanos William y Jim Reid se sentaron hasta altas horas de la madrugada en la sala delantera de la casa municipal de sus padres en East Kilbride, trazando su camino hacia la dominación mundial sobre interminables tazas de té, con la música baja para no despertar a su hermana dormida. Sabían que no podían tocar en la misma banda porque discutirían demasiado, así que se describían los conjuntos de sus sueños hasta que finalmente se dieron cuenta de que estas dos bandas perfectas eran en realidad la misma banda, y el nombre de esa La banda era The Jesus and Mary Chain.

El resto no fue silencio, y retomando esas conversaciones más de 40 años después, William y Jim cuentan por primera vez la historia completa de una de las mejores bandas de guitarras de Gran Bretaña: una crónica tremendamente divertida e increíblemente conmovedora de luchas fraternales, retroalimentación. , disturbios, adicción a las drogas y al alcohol, eternos marginados y una timidez extrema, que también de alguna manera logra ser una carta de amor a la familia de clase trabajadora escocesa.

El libro puede reservarse en este enlace.