Steve Albini sufrió un infarto el pasado 7 de mayo de 2024, tenía 61 años y deja tras de si un legado que merece la pena repasar. Nos acompañan en el estudio Felipe Couselo y Sergio, amigo del programa.

Suenan Shellac, Pixies, The Breeders, TAD, Urge Overkil, The Jon Spencer Blues Explosion, Failure, PJ Harvey, Nirvana, Silkworm, The Amps, Bush, Veruca Salt, Jimmy Page & Robert Plant, Low…