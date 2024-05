Fabiana Palladino – Fabiana Palladino (Paul Institute/XL Recordings)

Toda esta historia empezó alrededor del 2016 cuando el artista J Paul, su hermano A.K. Paul y Muz Azar decidieron unir sus talentos para fundar la disquera Paul Institute. A través de su web, y previo registro, se podían colgar canciones en dicha plataforma que, serviría como una estimulante iniciativa para dar a conocer a artistas emergentes. Un año después es cuando la londinense Fabiana Palladino debutaría con el tema “Mistery”, un tema de synthpop con aires ochenteros que serviría como una gran carta de presentación.

Tras estos años la colaboración con los hermanos Paul ha sido muy estrecha, cosa que ha permitido que la hija del famoso bajista de estudio Pino Palladino, debute con un deslumbrante disco bajo su nombre. Las influencias de Fabiana son de los más variadas: del soul de Stevie Wonder y Donny Hathaway, pasando por su devoción por el Hounds Of Love de Kate Bush, las producciones ochenteras de las grandes divas, o David Bowie. La huella que deja la música en random en los artistas jóvenes es enorme, y bien canalizada y con talento es, en buena medida, capaz de dotar de un background impresionante para que sea trasladado a los tiempos actuales bajo un marcador distintivo.

La cosmología retrofuturista de esta artista es del todo evidente -vean el video del tema “Stay With Me Through The Night” en donde rinde homenaje a los late night shows de los ochenta en la que la vemos a ella sentada al piano en imágenes que parecen sacadas de archivo-, pero tiene un potencial como compositora fuera de toda duda que posibilita que rearme esas influencias a los tiempos actuales.

Las canciones se suceden en una secuenciación magistral. El guiño a Jimmy Jam y Terry Lewis en la inicial “Closer” tiene hechuras de clásico contemporáneo, mientras que el funk sintético de “Can You Look In The Mirror” es un tema que reivindica el legado de Janet Jackson.

Las texturas rugosas de la guitarra rítmica en “Give Me A Sign” y “Shoulda” es viajar al pasado y plantarnos en una jam session del Prince de la época Controversy; las baladas son terreno abonado para que Palladino se erija como un perfecta crooner de los corazones rotos, y ahí están las preciosas “I Can’t Dream Anymore” o “I Care” con arreglos de sintetizador que envuelven al oyente. Los medios tiempos de “Deeper” invitan al baile bajo la bola espejos, y el R&B exultante de “In The Fire” tan sólo hace que corroborar que Fabiana Palladino es una fuera de serie.

Escucha Fabiana Palladino – Fabiana Palladino