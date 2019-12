Red Hot Chili Peppers recuperan a John Frusciante

Buenas noticias para los fans de Red Hot Chili Peppers, su guitarrista John Frusciante regresa -una vez más- a la formación. Y decimos una vez más porque esta será la tercera etapa en la carrera de la banda californiana en la que vuelve a formar parte.

Primero entre los años 1988 y 1992, en los que participó en la grabación de dos de las obras más importantes del grupo, Mother’s Milk (1989) y especialmente Blood Sugar Sex Magik (1991), después de cuya gira dejó paso a las seis cuerdas a Dave Navarro (Jane’s Addiction). John Frusciante volvió de nuevo al redil en 1998, para grabar otra de sus perlas, el recordado Californication (1999) al que recientemente dedicamos un especial por su 20 aniversario y con ellos siguió hasta el año 2009, participando igualmente en la gestación de By the Way (2002) y Stadium Arcadium (2006).

La última década fue sustituido por Josh Klinghoffer que según las redes sociales de Red Hot Chili Peppers deja la banda, para el regreso de su guitarrista más querido por los fans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers) el 15 Dic, 2019 a las 12:28 PST

Con la vuelta de John Frusciante, se generan grandes expectativas de cara al próximo disco de la banda, continuación The Getaway (2016). El músico de Queens ha desarrollado una amplia carrera en solitario de discos y EPS, una quincena de referencias que arrancó en 1994 con la entrega de Niandra Lades and Usually Just a T-Shirt y llega hasta 2017 cuando lanzó Trickfinger II. Igualmente montó el grupo Kimono Kult junto a Omar Rodriguez-López de At The Drive-In y The Mars Volta, y ha colaborado con artistas tan diversos como Tricky, Perry Farrell, Dave Gahan (Depeche Mode) o Duran Duran.

Recuerda el especial los discos de Red Hot Chili Peppers del peor al mejor.