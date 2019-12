FKA twigs – MAGDALENE (Young Turks)

Cuando irrumpió en la escena discográfica Tahliah Barnett bajo su alias de FKA twigs a un servidor le dejó helado tirando a indiferente. El aclamado por la crítica LP1 (2014) me sigue pareciendo hoy en día un trabajo sobrevalorado. Si que tenía claro que despuntaba un talento en plena ebullición (Dev Hynes, Arca, y Clams Casino son padrinos en los que confiar), pero su R&B de trazo cósmico, sus latigazos melódicos al abrigo de aceradas armonías deudoras de la Björk más aventurera, y su estética robótica cercana a la PCMusic y el manga no acabó por convencerme.

La voz susurrante de la de Cheltenham parecía que se había esfumado del mapa, pero por suerte, y después de casi cinco años en los que ha tenido que lidiar con una separación y la extirpación de tumores, regresa con un disco excepcional que callará las suspicacias que se cernían sobre su talento. En MAGDALENE (Young Turks, 2019) – es curioso de qué manera la portada me recuerda a la de When I Get Home de Solange: semblante serio y melancólico, casi el mismo encuadre, y el cabello como símbolo de empoderamiento femenino)- toma el referente bíblico para construir su particular metarrelato en la que ella es la protagonista de historias de rupturas amorosas, aflicciones, y expiación a través del orgasmo (“Active are my fingers, faux my cunnilingus” canta en “Daybed” que es su bonito homenaje a Celine Dion, y que registró a medias con Oneohtrix Point Never).

Este bello artefacto de ingeniera sonora ha sido producido por destacados personajes como Skrillex y Benny Blanco, aunque destaca Nicolas Jaar que se encarga de modelar las preciosas “Fallen Alien” (soul futurista que narra su desoladora historia de amor), una “Thousand Eyes” con reverberantes aires catedralicios suspendidos por una colcha eléctrica que intriga y evoca a ANOHNI, y la maravillosa balada “Mirrored Heart” que contiene versos como “For the lovers who found a mirrored heart / They just remind me I’m without you”. FKA twigs ya convertida en una María Magdalena sci-fi y travesti nos anega en lágrimas a ritmo de trap junto a Future en “Holy Terrain”, y concluye con “Cellophane” que emana majestuosa entre la cadencia tenue de las notas de un piano mientras su voz arrasa con todo. O cuando la tristeza es el mejor revulsivo para reafirmarse como artista.

Escucha FKA twigs – MAGDALENE