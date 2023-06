Redbook publica la historia de Red Hot Chili Peppers

Redbook Ediciones publica, dentro de su colección Ma Non Troppo como viene siendo habitual, un libro sobre los Red Hot Chili Peppers. Con el subtítulo de La historia de la formación, sus álbumes y canciones fundamentales, este volumen dedicado a la mítica banda californiana viene firmado por el periodista Borja Figuerola, conocedor a fondo de la trayectoria del grupo.

El libro cuenta la historia de Red Hot Chili Peppers, desde aquel primer concierto, que iba a ser el único, hasta convertirse en un grupo de estadios. La banda, formada originalmente por el vocalista Anthony Kiedis, el guitarrista Hillel Slovak, el bajista Flea y el baterista Jack Irons, cumple 40 años mientras se encuentra inmersa en su Global Stadium World Tour, una gira mundial por estadios con motivo del lanzamiento de dos álbumes de estudio prácticamente consecutivos, Unlimited Love y Return of the Dream Canteen. Sus dos primeras décadas están llenas de adicciones, recaídas, una trágica pérdida (la de Hillel), dolorosos abandonos y la sombra de la muerte y el dolor acechando tras cada esquina.

Con el genio del guitarrista John Frusciante y el establecimiento de un baterista como Chad Smith han conseguido vender más de 120 millones de discos en todo el mundo y ser una banda de referencia para multitud de grupos de éxito, desde los Rage Against the Machine a Linkin Park o el mismo Kanye West. Ligados a la etiqueta del funk-rock, la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en abril de 2012.

Borja Figuerola (Barcelona, 1985) es guionista, publicista y periodista cultural desde hace más de diez años. Ha trabajado en la radio como guionista de humor, en el desarrollo de formatos televisivos y en la escritura de guiones de ficción. Es colaborador habitual de medios especializados como Ruta 66. También ha escrito las novelas gráficas del rock Red Hot Chili Peppers y Led Zeppelin, publicadas en esta misma editorial junto a los libros Rolling Stones y Yo también jugué a la Game Boy. Este libro es su enésimo homenaje a la banda que más le ha influido como guitarrista aficionado, pero también a lo largo de su vida.