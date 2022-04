Red Hot Chili Peppers – Unlimited Love (Warner Records)

Había mucha expectación por lo nuevo de Red Hot Chili Peppers después del regreso de John Frusciante a la guitarra y tras dos décadas de discretos álbumes. El inquieto componente vuelve al redil por tercera vez, compatibilizando su presencia junto a los californianos con su carrera en solitario. Él ya formó parte del combo entre los años 1988 y 1992, en los que participó en la grabación de dos de sus obras más importantes: Mother’s Milk (1989) y Blood Sugar Sex Magik (1991), después de cuya gira les dejó. Volvió de nuevo con ellos en 1998 para grabar otra de sus referencias más interesantes, el recordado Californication (1999) y acompañarles hasta 2008. Once años más tarde y tras el paso del más que solvente Josh Klinghoffer por el grupo, se une otra vez a ellos.

Muchos os preguntaréis si Unlimited Love es el disco que esperábamos de Red Hot Chili Peppers. La respuesta es sí, pero no. Lo primero que lo lastra es su duración. Diecisiete canciones y setenta y tres minutazos que hacen que el combo se disperse sin terminar de afinar el tiro. ¿No podrían haber concentrado el álbum en sus diez mejores cortes? Porque seamos justos, hay buenas canciones, empezando por esa “Black Summer” que lo abre y que conocimos como primer single, a la que siguen la pintona “Here Ever After” y el funk-rap de “Aquatic Mouth Dance”, con un gran Flea que nos lleva la cabeza hacia los Peppers más añorados.

Otro de los puntos álgidos llega en su ecuador, en esa montaña rusa que es “These Are The Ways” y no queremos dejar de nombrar la pegadizas “The Great Apes” o “Bastards of Light”, ni medios tiempos como “Not The One”, “Watchu Thinking'” o “It’s Only Natural”, con Frusciante derrochando clase. El resto del disco se queda a medio camino entre la autoparodia y la autocomplacencia. Lugares demasiado comunes, que lastran algo que podría haber sido otra cosa, pero que se queda como una simple continuación de Stadium Arcadium (2006).

Escucha Red Hot Chili Peppers – Unlimited Love