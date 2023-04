Reedición: Linkin Park – Meteora – 20 Aniversario (Warner)

A principios del 2000 la sociedad estaba envuelta en plena revolución tecnológica, el cambio de siglo y milenio traería la aparición de la web 2.0, en 2003 aparecería YouTube y un año después las redes sociales como Facebook o Twitter. El atentado de las Torres Gemelas el 11de septiembre de 2001 traería consigo una crisis económica y social sin precedentes en la que aún hoy notamos sus secuelas, además de diversos conflictos bélicos como la guerra de Irak.

Como ha pasado siempre, la música capta y refleja lo que la sociedad vive, todos estos acontecimientos sirvieron de caldo de cultivo para el lanzamiento en 2003 de Meteora, el segundo disco de Linkin Park, banda referente del “nu metal”, estilo musical que mezcla dos de los estilos más importantes de esa época como son el metal y el rap.

Meteora contiene algunos de los mayores éxitos de Linkin Park, como «Numb», «Faint», «Somewhere I Belong» y «Breaking the Habit». Las canciones abordan temas emocionales y personales, como la pérdida, la ansiedad y la identidad, y cuentan con letras poderosas y emotivas que se han convertido en un sello distintivo de la banda.

Como si de un ciclo se tratara, en estos años que nos toca vivir parece que volvemos estar inmerso en una nueva revolución tecnológica, la llegada de la inteligencia artificial, la web 3.0, nuevas redes sociales como Tik Tok, con una crisis económica acechando y de nuevo envueltos en conflictos bélicos. Tal vez sea una constante a la que debamos acostumbrarnos para sobrellevarlo.

Por eso parece que viene como anillo al dedo que justo este año sea el 20 aniversario del lanzamiento de Meteora.

La banda de California reedita su disco con mucho material nuevo. Puedes encontrar esta reedición en 3 formatos diferentes:

Edition Deluxe CD: tres CDS que incluyen el álbum con la versón “Lost” mezclada por Andy Wallace, un segundo con rarezas en directo del LPU con conciertos en el Rock Am Ring, Reading LPU entre otros y un tercero disco que incluyen demos y versiones extendidas

Edición Deluxe Vinyl Box Set: incluye un vinilo con el álbum, 2 vinilos con rarezas del LPU tour y un tercer vinilo con rarezas que incluyen demos y versiones extendidas.

Pero la opción más jugosa es la Edición Limitada Super Deluxe Box Set que inlcuye:

5 LPS (Un LP del álbum, dos LPS del Live in Texas, y dos LPS del Live in Nottingham)

3 DVDS (Primer DVD, Veterans Stadium2003 y Live in Seoul 2003. Segundo DVD, Live in Manila 2004 y Live in Denver 2004. Tercer DVD, The Making of Meteora, The Art of Meteora y The new work in progress lifestyle documentary)

4 CDS (Primer CD, Meteora. Segundo CD, LPU Rarities 2.0. Tercer CD, Live Rarities 2003 – 2004. Cuarto CD, Lost Demos.)

Libro de 40 páginas.

Póster de Metrora Wall de 36» x 24» (pulgadas)

Stencil del logo de Linkin Park

Pegatinas retro.

Tarjeta de descarga digital.

Entre todo este material nuevo cabe resaltar varias canciones inéditas como “Lost” que ya supera los 100 millones de streams o “Fighting Myself” y “More The Victim”, incluyendo videoclips dirigidos por Jacky Lu el cual también dirige (entre muchos otros) los vídeos para la versión de “Faint” del Live in Nottingham 2003, Lying From You, y otro de los temas inéditos como es Resolution, una canción que nos evoca al Linkin Park más cyberpunk y en la que echamos de menos la voz de Chester Bennington…que solo aparace con ecos de fondo en el verso.

Antes os hablábamos de la web 3.0 y la I.A. y es que Linkin Park, al igual que en 2003, vuelve a inspirarse en la revolución tecnológica ya que en el videoclip de “Lost” utiliza la web 3.0 Shibuya, de los artistas Emily Yang y Maciej Kuciara para su creación y la I.A. de Kaiser como motor de animación.

Otras canciones inéditas que aparecen en el disco son “Massive”, “Healing Foot” o la instrumental “Wesside”. Entre las demos nos encontramos con una versión de “Faint” más primaria, con un sonido más crudo e industrial. Visto el éxito que tuvo la versión oficial se nota que acertaron en el resultado final, aunque esta demo para el que escribe también le encanta.

También nos encontramos “Husky” la versión demo de “Hit The Floor” centrada solo en la parte rapeada o el cañonazo de «A6» (que había sido publica en 2002 en el LP Undeground 2.0) en tres formatos diferentes, la versión vocal, la versión larga instrumental y una versión instrumental original con más presencia en los graves y una parte final con scratches. Muy interesante toda la sección de demos la cual os animamos a explorar con detenimiento.

En definitiva sospechábamos que Meteora había dado para mucho más de lo que estaba publicado. Un álbum que ha vendido más de 13 millones de copias y cuyas canciones estuvieron en el número uno de las listas musicales más importantes a nivel mundial, tenía que tener mucho material inédito esperando a ver la luz.

Junto con Hybrid Theory, su anterior y primer álbum, Meteroa elevó y consolidó a la banda californiana al top mundial. Se convirtieron en referentes de su género, el “nu metal”, un género musical que sorprendió y marcó a toda una generación.

Nadie se esperaba a principios de los 90 que el rap de Wu-Tang Clan o Tupac se pudiera mezclar con el metal que producía Pantera o Metallica, pero así fue y dio como resultado alguna de las bandas más importantes de la historia, como Korn, Slipknot, Deftones o Linkin Park.

Para los que nuestra adolescencia se forjo entre finales de los 90 y principios del nuevo milenio recordamos esa época con especial nostalgia, una época muy revolucionaria tanto en lo social como en lo musical.

Escucha ‘Meteora – 20 aniversario’ de Linkin Park