Yaeji – With A Hammer (XL Recordings)

“Is only what you see what you can believe? /Internet said there’s nothing we can do to save the future generation”. Con un verso tan desolador abre su disco de debut en formato elepe la coreana Kathy Yaeji Lee aka Yaeji que opera desde su Seúl natal y Nueva York en donde actualmente reside. En la portada de su fabuloso With A Hammer (XL Recordings, 2023) la podemos ver vestida con un traje tradicional coreano dando la espalda mientras sostiene un martillo de grandes dimensiones caricaturizado como si fuera un personaje de acción de un mahnwa (tipo de cómic coreano que está arrasando por todo el mundo). Es el aviso de esta joven artista de que tenemos que destruir muchos de los pilares que sustentan esta sociedad, y que nos hace ser personas traumatizadas, egoístas y perversas. Como narra a ritmo de UK Garage en la canción homónima, a ella le gustaría despertar un día y poder hacer un reseteo de su mente para volver a vivir libremente, sin que nadie dicte su pasado ni el presente. ¿El futuro? Igual a base de martillazos conseguimos ver un atisbo.

Este es un disco repleto de canciones con líneas melódicas con gancho y cantadas con su peculiar tesitura dulce y aniñada, casi susurrando. “For Granted” es una pieza de electropop que recuerda a la mejor Grimes y que desemboca en un desenfreno de drum & bass mientras que en “Fever” las bases grime se alían con beats oblicuos que dialogan con los rasgueos de guitarra eléctrica de la propia Yaeji.

Cantando tanto en coreano como en inglés en este cancionero tan peculiar también hallamos temas de tono más sosegado (“Passed Me By”) que es una suerte de fusión entre house y pop de alcoba, o baladas sostenidas sobre texturas jazzy y espejos reflectantes de neon (“I’ll Remember For Me, I’ll Remember For You”). Pero lo que sobresale es su potencial para componer estupendas piezas de pop bailable como “Done (Let’s Get It), expresionistas viñetas que parecen salidas de la banda sonora de un videojuego (“Michin”), o espectrales tonadas con flauta incluida (“1 Thing To Smash” junto a Loraine James).

Escucha Yaeji – With A Hammer