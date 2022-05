Robert Smith y Simon Gallup premiados, dan datos de lo nuevo de The Cure

Ayer se entregaron los The Ivors unos premios donde Robert Smith y Simon Gallup de The Cure fueron distinguidos con el Music Icon Award 2022 (otros premiados fueron Cocteau Twins, Little Simz, Sam Fender o Dave).

Tras recibir el galardón, Robert Smith atendió a NME donde dio una actualización sobre las novedades de la banda, que como sabéis inician una gira por Europa el próximo otoño, con dos fechas en nuestro país. Habló sobre el premio, sobre el nuevo disco Songs Of The Lost World y sobre la edición deluxe extendida de Wish.

De ser premiado junto a su viejo amigo Simon Gallup (que asustó a sus fans el pasado año anunciando su salida del gupo, lo que finalmente no ocurrió), confesó: “Es extraño. Estaba pensando en eso cuando caminábamos para recoger el premio; me sentía extraño dejar a los otros tres en la mesa. Obtuvimos un premio NME hace un par de años por Mejor cabeza de cartel de festival. Eso significó mucho porque no solemos ser reconocidos por esas cosas, pero esto es completamente diferente. Para mí, es maravilloso que Simon esté allí conmigo. Es realmente genial, porque él ha estado aquí todo el tiempo. Con Simon, intercambiamos maquetas de un lado a otro. Porque yo escribo las letras, decido qué canciones van a progresar y cuáles no. A menudo sucede que, en retrospectiva, elijo las canciones equivocadas”.

“Acabo de terminar de hacer la remasterización de ‘Wish’, y hay tantas demos de Simon que nunca pasaron de la etapa de demostración y siguieron siendo instrumentales, simplemente porque no podía pensar en palabras para ellas. ¡Eso es realmente triste, porque algunos de ellos fueron realmente geniales! Todos saldrán como instrumentales, y creo que hay alrededor de 36 canciones inéditas que saldrán en el paquete. Eso es lo mismo cada vez que hacemos algo. Siempre hay mucha música, y mucha de ella es de Simon. ¡Me quedé sin palabras!”

Sobre el nuevo trabajo de The Cure comentó: “Lanzaremos un nuevo álbum. ¡Estoy harto de decirlo! Estaremos tocando a partir de octubre y el nuevo álbum saldrá antes de esa fecha. Reeves [Gabrels], nuestro guitarrista, vino de Estados Unidos solo para terminar un par de solos, tengo que terminar un par de voces. Va a ser un álbum de 12 pistas. Está ahí, medio mezclado y medio terminado. Es una cosa rara. Ha evolucionado en los últimos dos años. No siempre ha sido bueno que te hayan dejado solo con eso. Lo hurgas, como hurgar en las costuras, y todo se desmorona. Pero valdrá la pena la espera. Creo que es lo mejor que hemos hecho. No estoy haciendo un Oasis cuando digo que ‘ES EL MEJOR PUTO ÁLBUM. Muchas de las canciones son difíciles de cantar y por eso me ha llevado un tiempo”.

Sobre el sonido del disco adelantó: “No es muy luminoso, está a medio camino entre Disintegration (1989) y The Head On The Door (1985). Es bastante implacable, lo que atraerá a la audiencia más oscura, no creo que obtengamos ningún sencillo número uno ni nada por el estilo. Ha sido bastante angustioso para mi, como lo ha sido para todos los demás. He sido más privilegiado que la mayoría, pero el encierro y el COVID me han afectado tanto como a todos, además he perdido a toda una generación de tías y tíos en menos de un año. Este ánimo aparece reflejado en el disco”.

Smith agregó: “Esencialmente grabamos dos álbumes en 2019. He estado tratando de terminar los dos al mismo tiempo, lo cual es prácticamente imposible. Uno está casi listo, para el otro habrá que esperar un tiempo. Aunque hay un puñado de canciones realmente buenas, me he enamorado de otras, así que quizás tengamos que grabar otras cuatro o cinco”.

Conciertos de The Cure en España

Barcelona y Madrid son las dos ciudades que han sido elegido para presentar sus nuevas canciones en España.

Toma nota:

10 – BARCELONA Palau Sant Jordi

11 – MADRID WiZink Centre

Comprar entradas para los conciertos de The Cure

Las entradas para los conciertos en Barcelona y Madrid ya están a la venta a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.