Especial The Cure: 30 años de Wish, su última obra maestra

Un 21 de abril de 1992 se publicaba Wish, la considerada última obra maestra de The Cure, del que queremos hablar en profundidad en un nuevo episodio de Conexiones MZK.

Viajemos a 1992, cuando The Cure estaban en el apogeo de su popularidad. Su obra cumbre de 1989 Disintegration y el posterior Prayer Tour no solo tomaron por asalto el mundo de la música popular, sino que también silenciaron a su sello discográfico. Ellos tras escuchar Disintegration manifestaron que era un suicidio comercial y no pudieron estar más equivocados, visto lo visto.

Wish era un disco tan variado como pudo ser Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987) y contenía muchas de las facetas características de la formación no solo a lo largo de sus 12 canciones, sino en la colección de caras B más sobresaliente de toda su carrera.

Lo escucharemos al completo, intentando recuperar tomas diferentes a las habituales e indagaremos por su proceso de creación. Como esta época fue muy fértil y teníamos mucho donde elegir, os adelantamos que en unos días llegará una segunda parte de este especial Wish, con todas las canciones que no hemos incluido más alguna otra sorpresa y será un programa especial para nuestros suscriptores (puedes hacerte mecenas desde tan solo 1,5€ al mes).

