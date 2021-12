The Cure presentará su nuevo disco en 2022 en Barcelona y Madrid

Te lo adelantamos el pasado viernes en exclusiva. Tras una serie de confirmaciones pudimos conocer de primera mano que The Cure vendría a actuar a España en noviembre de 2022. Fue saltar la noticia en Muzikalia y las especulaciones no dejaron de sucederse en todo el fandom de la banda británica y poco a poco, empezaron a filtrarse una serie de fechas en distintas partes de Europa (Francia, Alemania, etc).

The Cure confirma hoy las primeras fechas de lo que será su Euro Tour 2022. Cuarenta y cuatro conciertos en veintidós países en los que desarrollarán sus personales shows de más de dos horas, en los que se presentaran nuevas canciones de un disco del que seguimos sin saber gran cosa, pero según ciertos rumores, durará 67 minutos.

Madrid y Barcelona son las dos ciudades que han sido elegido para presentar estas canciones:

10 – BARCELONA Palau Sant Jordi

11 – MADRID WiZink Centre

Las entradas estarán a la venta mañana 9 de noviembre en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés

La preventa de entradas en ww.livenation.es estará disponible desde el 7 de diciembre a las 10h hasta el 9 de diciembre a las 9h

Entradas a la venta general el 9 de diciembre a las 10h en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés

Nuevo álbum y + 2 horas de concierto

Contarán con The Twilight Sad como artistas invitados

Esta es la gira completa de The Cure en Europa

OCTUBRE

06 – RIGA Arena

08 – HELSINKI Hartwall Arena

10 – STOCKHOLM Avicii Arena

12 – OSLO Spektrum

13 – GOTHENBURG Scandinavium

14 – COPENHAGEN Royal Arena

16 – HAMBURG Barclaycard Arena

17 – LEIPZIG Quarterback Immobilien Arena

18 – BERLIN Mercedes Benz Arena

20 – KRAKOW Tauron Arena

21 – LODZ Atlas Arena

23 – VIENNA Marx Halle

24 – PRAGUE O2 Arena

26 – BUDAPEST Arena

27 – ZAGREB Arena

29 – MUNICH Olympiahalle

31 – BOLOGNA Unipol Arena

NOVIEMBRE

01 – FIRENZE Mandela Forum

03 – PADOVA Kioene Arena

04 – MILAN Forum

06 – GENEVA Arena

07 – LYON Halle Tony Garnier

08 – MONTPELLIER Sud De France Arena

10 – BARCELONA Palau Sant Jordi

11 – MADRID WiZink Centre

13 – TOULOUSE Zenith

14 – BORDEAUX Arkea Arena

15 – NANTES Zenith

17 – FRANKFURT Festhalle

18 – STRASBOURG Zenith

19 – BASEL St Jakobshalle

21 – STUTTGART Hans-Martin-Schleyer-Halle

22 – KOLN Lanxess Arena

23 – ANTWERP Sportpaleis

25 – AMSTERDAM Ziggo Dome

27 – LIEVIN Stade

28 – PARIS Accor Arena

DICIEMBRE

01 – DUBLIN 3Arena

02 – BELFAST SSE Arena

04 – GLASGOW OVO Hydro

06 – LEEDS First Direct Arena

07 – BIRMINGHAM Utilita Arena

08 – CARDIFF Motorpoint Arena

11 – WEMBLEY SSE Arena