Ronnie Spector de The Ronettes, fallece a los 78 años

La que fuera cantante del grupo vocal femenino de los sesenta The Ronettes, Veronica Yvette Bennett, también conocida como Ronnie Spector, ha muerto a los 78 años tras un cáncer fulminante detectado hace pocas fechas. Su familia afirmó en un comunicado: “Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en su rostro. Estaba llena de amor y gratitud”.

Ronnie, que tomó su apellido del mítico productor también fallecido en la cárcel Phil Spector, con el que estuvo casada desde el año 1968 a 1974, siempre será recordada por The Ronettes. Fueron uno de los principales fenómenos de la era de los grupos femeninos, triunfando en EEUU, recorriendo Inglaterra con The Rolling Stones y entablando amistad con The Beatles.

La cantante, junto con su hermana Estelle Bennett, su prima Nedra Talley y sus compañeros de banda multirraciales crecieron en el área de Washington Heights en Manhattan. Comenzaron a cantar y bailar en clubes como Ronnie and the Relatives, y se destacaron por su uso de delineador de ojos y rímel. “Cuanto más fuerte aplaudieron, más rímel nos pusimos la próxima vez” comentaba en sus memorias. Siempre serán recordadas por obras maestras del pop como “Baby, I Love You”, “Walking in the Rain”, “I Can Hear Music” y “Be My Baby”, que fue co- escrita por Spector, Jeff Barry y Ellie Greenwich.

La carrera en solitario de Ronnie Spector está llena de altibajos pero por otra parte hay que reconocerla grandes canciones e importantes colaboraciones con otros artistas. Entre sus últimos discos recordamos el que grabó fue en el 2009, un disco de Navidad en la más pura tradición “Spectoriana” o English Heart, un álbum homenaje a la música británica. En 2018 nos visitó por última vez.

Hace pocos meses dedicábamos en Muzikalia uno de nuestros capítulos de Conexiones MZK a la influencia del “Be My Baby” de The Ronettes. Sirva como homenaje a una de las voces más trascendentales de la historia de la música popular.

Descanse en paz.

Foto: Fernando del Río