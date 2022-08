Bella White estrena single producido por Jonathan Wilson

Bella White estrena «The Way I Oughta Go». Producida por Jonathan Wilson y con la participacio?n de Buck Meek en la guitarra, la cancio?n ejemplifica su capacidad para poner su propio sello en los tonos tradicionales de country y bluegrass, al mismo tiempo que muestra su cautivadora y deslumbrante voz.

La cantante y compositora nacida en Calgary, dejo? su huella en la escena con el lanzamiento de su a?lbum debut Just Like Leaving. El LP llamo? la atencio?n de Rounder Records, que la contrato? el an?o pasado. Si bien el bluegrass tradicional se origino? en Appalachia, el ge?nero seguramente encontro? un hogar canadiense seguro y amoroso a trave?s de sus composiciones.

Sobre su nueva canción Bella White comenta: “‘The Way I Oughta Go’ es una cancio?n sobre no estar seguro de do?nde aterrizar, cua?ndo despegar o incluso saber co?mo hacerlo. Escribiendo mientras miraba el techo de mi habitacio?n de Nashville en medio del calor de finales de verano, me senti? sofocada. Escribi? una cancio?n sobre el amor y la falta del mismo que estaba experimentando: do?nde encontrarlo o si crei?a que estaba ahi? despue?s de una profunda decepcio?n encima de otra. Es una cancio?n sobre uno mismo y moverse hasta encontrar su lugar en el mundo”.

Escucha ‘The Way I Oughta Go’ de Bella White