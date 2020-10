Sault – Untitled (Black is) (Forever Living Originals)

¿Quién es Sault? Anonimato, reivindicación y calidad.

Estamos en la era de la información, prácticamente todo el conocimiento con un solo clic. Tanta información a nuestro alcance que se convierte en desinformación. Tanto conocimiento que al final no aprendemos nada. La red digital se vendió como un medio de libertad ilimitada. Ahora, vemos que esa libertad es una falsa verdad, una ilusión, un mecanismo más de control. Hay personas que intentan librarse, y, aunque no lo puedan hacer de las grandes multinacionales, sí del consumidor medio.

Estamos acostumbrados a tener la información que queramos en el momento que deseemos. Por eso, cuando aparece un grupo como Sault capaz de guardar el anonimato, aunque haya publicado tres discos en el último año, tenga miles de reproducciones y los principales medios de comunicación hablen de ellos, llama completamente nuestra atención.

¿Quiénes lo conforman? ¿De dónde son? o ¿Dónde van a actuar? son preguntas que todavía no tienen respuesta. Nadie ha descubierto este rompecabezas. Diferentes críticos musicales crean sus propias alineaciones de músicos; otros intentan preguntar a artistas que han colaborado con este grupo como Michael Kiwanuka, la identidad del conjunto. Todo es en vano.

A esto hay que añadir la calidad imperante en este conjunto. Una cosa es que guardes el anonimato y otra distinta es que no te escuche nadie. Sault es realmente bueno. Un universo sonoro que va zigzagueando con eficacia géneros, recorriendo caminos que pasan por el pop, el disco, el soul, el Groove, el post punk, el funk, el góspel o el afrobeat. Un espíritu ecléctico que viaja por diversas épocas y géneros sin quedarse anclado en ninguno. Lo curioso es que presenta un sonido familiar, como si ya lo hubiera escuchado, pero sin saber dónde. Todo remite a algo, pero nunca se termina de saber exactamente a qué.

Por supuesto, también hay que tener un mensaje, y es ahí donde este grupo sobresale aún más. Ahora puedes entender por qué la gente está intrigada con este conjunto. Su música es política, es discurso. Para ellos su forma de cambiar el mundo es mediante la música. En su página web lo único que aparece es un puño negro levantado en un fondo oscuro y la frase: “nosotros, como Black People, y de Black Origin, estamos luchando por nuestras vidas. RIP George Floyd y todos los que han sufrido la brutalidad policial y el racismo sistémico. El cambio está ocurriendo… Estamos concentrados”.

Sault apareció por primera vez con las canciones “We are the sun” y “Don´t waste my time” a principios del 2019. Sencillos de gran calidad que formaron parte de su primer disco 5 (Forever Living Originals, 2019) que salió publicado en mayo del 2019. Posteriormente y sin previo aviso, en septiembre publicaron 7 (Forever Living Originals, 2019), el segundo álbum. Es curioso observar la evolución sonora de ambos discos en apenas tres meses. Una combinación realmente atractiva y brillante.

En junio del 2020 presentaron su tercer álbum titulado Untitled (Black is). Incluso la fecha de salida ya tiene un componente político, el 19 de junio. Día que conmemora la abolición de la esclavitud en EEUU. Y es que todo el disco es una llamada a la acción mediante canciones que levantan el espíritu en sintonía con el movimiento Black Lives Matter. Un álbum que tiene la intención de levantarse contra la opresión y celebrar la fuerza colectiva. Una andadura enfurecida basada en la desolación y la desesperación, pero también la resiliencia y el empoderamiento.

Un disco que, como comenta a la organización estadounidense NPR, “es un disco Black con letra B en mayúscula que canaliza la rabia y el dolor. Untitled es tan militante como cualquier disco antiguo de Public Enemy, pero profundiza en los aspectos cotidianos de nuestra existencia y celebra quienes somos en privado, no solo cuando nos ponemos la capa y salvamos a la humanidad de sí misma, otra vez”.

Un álbum conformado por veinte canciones que comienza con la canción “Out the Lies”. Un tema al más puro estilo góspel hasta convertirse en un discurso: “El negro es seguridad. El negro es benevolencia” declara una mujer durante la canción. Y es que el álbum entero funciona como un manifiesto donde se entremezclan discursos sonoros musicalizados, como es el caso de “Black Is” o el tema “X” en referencia a Malcolm X. Proclamas en contra de la brutalidad policial a ritmo de afrobeat como es el caso de “Don´t Shoot Guns Down”. Un álbum que va desarrollándose y retroalimentándose así mismo. Cada interludio se encuentra en el instante preciso permitiendo reposar el disco. Cada canción en su momento perfecto como es el caso de “Wilfires”, “Eternal life” o el tema que más me gusta de este disco: “Miracles”, una canción soul perfecta de principio a fin. Además, Sault cuenta con colaboraciones como Michael Kiwanuka en el tema “Bow”, una de las canciones más llamativas de este álbum.

Canciones que buscan un cambio real en la sociedad; como el que pedía Sam Cooke en “Change is Gonna Come”, o, treinta años después, Tupac Shakur en “Changes”. Pero pasan los años y esos cambios no llegan. Sault, en colaboración con la poetisa Laurette Josiah, lo deja muy claro en el tema “This Generation”: “Es hora de despertar. Hemos caminado muchos años. Muchas veces. Hemos caminado en silencio. Hemos expresado nuestras voces. La gente ha muerto. Hemos andando por el sendero. Hemos hablado sobre el tema. No nos escuchan.”

Al principio del artículo preguntaba ¿Quién es Sault?, pues ahora os lo puedo decir. Sault solo es la voz de una población que lleva oprimida demasiado tiempo. Es todas aquellas personas que se levantan en contra de las injusticias y el racismo. Sault es la esperanza de que un futuro libre de prejuicios es posible. Sault es la demostración de que la música protesta puede que no haya cambiado el mundo, pero si ha logrado mejorarlo.

Escucha Sault – Untitled (Black is)