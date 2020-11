Perfume Genius estrena el impactante vídeo de ‘Some Dream’

Perfume Genius (Mike Hadreas) lanza su video de “Some Dream”, extraído de su último álbum, el recomendable Set My Heart On Fire Immediately. El video fue dirigido por Charles Grant y Hunter Ray Barker y presenta a Los Ángeles Legend, pigman.

Hadreas nos cuenta sobre “Some Dream”: “La canción trata sobre el tipo de mundo de sueños en el que me mantengo para escribir. A veces me pregunto si habrá costos reales por permanecer allí demasiado tiempo. Después de un montón de años y un montón de canciones, no encuentro a nadie a quien amar “.

Grant, autor del nuevo vídeo de Perfume Genius: “Me encanta la música de Mike desde hace mucho tiempo. Marc LeBlanc es la estrella del video: interpreta al cerdo. Es un actor increíble y su actuación, en combinación con lo poderosa y emocional que es la música de Mike, le dio a todo este proyecto una energía y un espíritu asombrosos. Hunter y yo estamos realmente agradecidos de haber contribuido al mundo creativo de Mike de una manera que se siente única y fiel a él, a nosotros y a Marc al mismo tiempo … Todos somos cerdos “.