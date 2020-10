The Flaming Lips muestran su Tiny Desk Concert

The Flaming Lips son los últimos en unirse a los Tiny Desk Concerts que organiza la radio estadounidense NPR. La banda de Wayne Coyne siguen presentando su recomendable nuevo disco, el fantástico American Head.

La continuación del curioso King’s Mouth: Music and Songs, un trabajo inspirado en la instalación artística que su líder montó en 2015 es una obra que muestra un cambio en el discurso de The Flaming Lips hacia terrenos más introspectivos y melódicos, como en tiempos de The Soft Bulletin y Yoshimi Battles The Pink Robots.

Como decimos, el grupo de Wayne Coyne, Steven Drozd, Michael Ivins, Derek Brown, Jake Ingalls, Matt Duckworth y Nicholas Ley aparecieron en NPR enfundados en sus bolas seguras ante la pandemia e interpretaron las siguientes canciones:

“Will You Return/When You Come Down”

“God And The Policeman”

“Be Free, A Way”

“It’s Summertime”