Second estrenan otro adelanto de su disco, ‘Estado de alegre tristeza’

Second continúan desvelando temas de su nuevo disco, Flores imposibles, que se publica en septiembre.

“Estado de alegre tristeza” es su nuevo single de adelanto de este álbum, que seguro pasa a formar parte de su repertorio de clásicos. Las guitarras, más luminosas y los sintes más melancólicos, consiguen envolver la poética y a la vez mundana letra en un equilibrio perfecto. Contradicción de nuevo: La batería y el bajo, se mueven de forma caótica creando un arco de sensaciones imposibles de eludir al escuchar esta inversiva canción pop.

Cuentan Second a propósito de este tema: “esta es la canción oxímoron del disco, la de las contradicciones, la del sentimiento de tristeza y alegría al mismo tiempo… ya se está convirtiendo en uno de nuestros momentos grandes, en los ensayos que estamos haciendo para la gira.”

A propósito de esta gira, que arrancará el 1 de abril en Valencia, el grupo ha contado en redes que va a premiar a todos los que compren su entrada con la escucha en exclusiva de dos temas inéditos de su nuevo disco: “En esta gira, nuestra intención es incluir 5 canciones del disco que está por venir, junto a las que ya sabéis que no pueden faltar de nuestra pequeña historia musical. Estamos trabajando en preparar un espectáculo único, diferente a lo que hemos hecho antes, con nuevas luces, alguna canción inesperada y revisitada, que hacía tiempo que no tocábamos en directo, interludios creados para la ocasión… En definitiva, estamos poniendo todo de nuestra parte para que esta vuelta a los escenarios, con la banda al completo, en eléctrico y con la fuerza que nos gusta, nos sirva a todos para deshacernos de la mala vibra que hemos tenido que soportar estos últimos tiempos. Nosotros, y nuestro equipo, necesitamos tocar, girar, para sacudirnos estos dos últimos años, que han hecho tambalear los cimientos de nuestra forma de vida. Van a ser dos horas en las que utilizaremos la música como herramienta artística, que nos permita evadirnos de todo. Solo sentir, cantar, gritar, vivir… Y ya nos conocéis, todo puede pasar en un concierto nuestro. No lo concebimos de otra forma. […] A todos los que hayáis adquirido o adquiráis la entrada de cada uno de estos conciertos, con una semana de antelación al concierto en cuestión, se os enviará en exclusiva, justo 7 días antes del concierto, un enlace para escuchar las dos canciones que faltan.”

La gira continuará en el Teatro Principal de Alicante (8 de abril) para pasar después por el Teatro Romea de Murcia (6 y 7 de mayo), Gran Teatro de Cáceres (14 de mayo), Teatro de las Esquinas de Zaragoza (20 de mayo), Teatro Carrión de Valladolid (21 de mayo), y terminar, por el momento, el 27 de mayo en el Kafe Antzokia de Bilbao.

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial del grupo.

Escucha ‘Estado de alegre tristeza’ de Second