Sesión especial: La Navidad en 24 villancicos infalibles

La historia se repite. Todos los años queremos felicitarte la Navidad con una buena colección de villancicos chulos, pero hay los que hay, y tampoco tienen un mercado que se vaya renovando cada temporada. Si navegas por Muzikalia podrás encontrar un buen número de ellos en diferentes playlist que por medio de streaming o Youtube hemos ido elaborando los últimos años. En 2019 como bien sabes celebramos nuestro 20 aniversario y por ello, queríamos hacer algo especial.

Hemos recurrido al podcast Conexiones MZK y en una sesión de hora y media en la que la música es la única protagonista, hemos tratado de juntar 24 de nuestros villancicos favoritos. El resultado te aseguramos que sorprende. Ya puedes aderezar tus noches navideñas con una colección de canciones de las que no arrepentirte. Compruébalo.

Lista de canciones:

Trentemøller – Silent Night

Future Islands – Last Christmas (Wham!)

Julian Casablancas – I Wish It Was Christmas Today

Tom Petty and the Heartbreakers – Christmas All Over Again

Eels – Christmas Is Going To The Dogs

Paul McCartney – Wonderful Christmas Time

Erasure – White Christmas

Eurythmics – Winter Wonderland

Kylie Minogue (with Iggy Pop) – Christmas Wrapping

The Raveonettes – The Christmas Song

Low – Just Like Christmas

Stevie Wonder – Someday At Christmas

Rufus Wainwright & Sharon Van Etten – Baby, It’s Cold Outside

The Pretenders – Have Yourself A Merry Little Christmas

Coldplay – Christmas Lights

The Pogues – Tales Of New York

The Decemberists – Please Daddy (Don’t Get Drunk This Christmas)

U2 – (It’s Christmas) Baby Please Come Home

John Lennon – Happy Xmas (War is Over)

Madonna – Santa Baby

LCD Soundsystem – Christmas Will Break Your Heart

The XX – Last Christmas (Wham!)

Richard Hawley – Silent Night

Galaxy 500 – Listen The Snow Is Falling

