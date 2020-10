Sidonie – El Regreso de Abba (Sony Music)

Mayo, era por mayo, cuando en estas mismas páginas hablamos de la parte literaria de la obra que hoy presentamos. El libro homónimo bebía de este disco y este álbum absorbe el contenido musical del manuscrito. En la charla que tuve con Marc Ros ya advirtió del hilo unificador entrambas. Y aquí tenemos la contraparte.

Para aquellos que les gustan los musicales sabrán que se componen de una estructura dramática mezclada con componentes líricos. Pues algo así es esta obra. Es más, no os extrañe que, pronto, en las carteleras escénicas patrias, nos encontremos con la adaptación escénica de esta obra, máxime en estos tiempos tan necesitados de espectáculos atrayentes para llenar los patios de butacas, aunque sea al 50%.

Hay una leyenda urbana que dice que en algunas zonas de Bielorrusia las bandas atracan de manera tan sistemática a los viajeros de los trenes que han desarrollado el hábito de dar a cada víctima una ficha, para que pueda confirmar que le han robado. Algo parecido sucede con este disco; llevamos tanto tiempo escuchando hablar de él que hasta quien esto suscribe, seguidor acérrimo de Sidonie, pensó que llevaba ya a la venta lo menos tres meses. No es así y me alegro.

Habíamos escuchado algunos de los temas, pero ya tenemos a disposición los 23 cortes que conforman este trabajo conceptual en la onda de Tommy de los Who (1969) o The Lamb Lies Down On Broadway (1974) de Genesis. Eso sí, El regreso de Abba es ambiciosa como ella misma y, tal vez, la de mejor encaje en la trayectoria del trío catalán. Sobre todo porque recupera esa esencia psicodélica que los caracterizó allende sus primeros pinitos. Ya saben; grandes estribillos, arreglos guapis y mucho brilli-brilli musical.

Como son 23 tracks y comentar cada uno de ellos me llevaría a tener una crítica alargada y tal, me voy a centrar en algunos apuntes genéricos. Por ejemplo “Mi vida es la música”, el último track que conocimos antes del estreno del disco, con la colaboración de Delaporte y donde se narra sui generis la historia de Sidonie. No puedo dejarme atrás “Abba y Mathieu”; cuya melodía te engancha en cuantico empieza con la sonoridad clásica de la banda. O “Cadaqués” en la cual hay rienda suelta a su pasión por el funk setentero. La versión groove del “Gracias a la vida” se agradece por transformar en clásico en otra cosa. Me ha molado mucho “Televisores rotos” porque rememora los principios de la banda con eso de repetir de onomatopeyas en el estribillo. Es evidente la pasión que tienen por los sonidos hindúes y psicodélicos pues en “Nirvana internacional” transforman el mismo en una suerte guiño a Brian Wilson; le faltan los perros ladrando y es un tributo a Pet Sounds. Eso sí, modernito, no creas que todo se enmarca en un maremágnum 70’s y espiritual que hasta se atreven con lo millenials en la curioseta “Ragaton”; aunque no veo yo mucho a Ros perreando con el Serra y el Pi, la verdad. Ya conocíamos a “Me llamo Abba”, “Portlligat” y “Verano del amor” y nos deslumbraron en su momento, pero cuando escuchas totallity la obra asomas el chirolo por el balcón para gritar un “Ay, maemía, qué guapa-da”.

Sí, es un disco reluciente, divertido, fresco, muy en la línea de sus clásicos. Han puesto el listón pues si en Sierra y Cánada quedaron en el top, a ver ahora como los bajamos de ahí. La COVID pilló al trío catalán en el estudio, grabando sus nuevas canciones y todo el proceso quedó en suspenso al imponerse el confinamiento. Pero ya está aquí, ¡Aleluya, albricias, Habemus Sidonie!

Escucha Sidonie – El Regreso de Abba