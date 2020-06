Simple Minds aplaza su concierto en Madrid a 2021

El concierto de Simple Minds programado para la semana próxima se pospone a 2021. La celebración de sus 40 años de carrera tendrá lugar en el Wizink Center el 24 de junio de 2021.

Coincidiendo esas cuatro décadas sobre los escenarios Simple Minds (recuerda nuestro especial sobre la banda) han publicado un disco en directo, ‘Live in the City of Angels’, un recopilatorio ’40: The Best of – 1979-2019’ y se preparan para embarcarse en una gira mundial a lo largo de 2020, en la que van a demostrar que siguen siendo una banda tocada por la magia y dispuesta a experimentar sin dejar de ser fieles a sus instintos originales.

“Estoy agradecido por la carrera que hemos tenido, y también lo suficientemente loco como para pensar que todavía podemos llegar a nuevos niveles. Esto es lo que hacemos: escribir, grabar y tocar en directo” continúa Kerr. Con sesenta millones de discos vendidos a lo largo de su carrera y como grandes embajadores de los mejores momentos del post-punk, la new wave y el synthpop gracias temas como ‘Dont You (Forget About Me)’ o ‘Alive & Kicking’ han quedado para siempre en nuestros corazones.

Por causa de las actuales circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el concierto de Simple Minds previsto para el próximo 25 de junio de 2020 en el Wizink Center de Madrid se aplaza hasta el año próximo. La nueva cita con la banda, que celebra con esta gira sus 40 años años de carrera, será el 24 de junio de 2021 en el mismo recinto.

Las entradas ya adquiridas son válidas para esta nueva fecha. Aquellas personas que no puedan acudir y deseen solicitar la devolución pueden hacerlo en el plazo de 14 días por la misma vía en la que realizaron la compra (Seetickets o Ticketmaster).

Asimismo, los tickets para la nueva fecha pueden adquirirse en www.lasttour.net.