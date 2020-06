El concierto 40 aniversario de The Cure, en Movistar

A las 8 de la tarde del domingo 9 de julio de 1978, en The Rocket, una pequeña sala de conciertos de Crawley, The Cure realizó su primer concierto. Alrededor de 65 personas se unieron a la diversión.

A las 8 de la tarde del sábado 7 de julio de 2018 en Hyde Park, un gran espacio verde en Londres, The Cure celebró los 40 años tocando en vivo. Alrededor de 65.000 personas se unieron a la diversión.

The Cure llegan a Movistar (canal CineDoc&Roll) para recordar el histórico concierto en Hyde Park celebrado el pasado verano en Londres. Ese festival llamado The Cure 1978-2018 40th Anniversary que cubrimos en Muzikalia y que contó con la participación de Interpol, Slowdive, Editors, Ride, Goldfrapp, The Twilight Sad y más.

El concierto fue filmado por Tim Pope, director que comenzó a trabajar con ellos en 1982 con la realización del clip de “Let’s Go To Bed” y el creador de los videoclips más recordados de la banda, un total de 23 (te recordamos el especial con los mejores de su discografía).

Estas fueron las canciones interpretadas:

Plainsong

Pictures Of You

High

A Night Like This

The Walk

The End Of The World

Lovesong

Push

Inbetween Days

Just Like Heaven

If Only Tonight We Could Sleep

Play For Today

A Forest

Shake Dog Shake

Burn

Fascination Street

Never Enough

From The Edge Of The Deep Green Sea

Disintegration

Encore:

Lullaby

The Caterpillar

Friday I’m In Love

Close To Me

Why Can’t I Be You?

Boys Don’t Cry

Jumping Someone Else’s Train

Grinding Halt

10:15 Saturday Night

Killing An Arab