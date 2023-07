Singles Supremos: «Abracadabra» de Steve Miller Band

La fabulosa Steve Miller Band es dueña de tal cantidad de singles supremos que resulta altamente costoso escoger uno solo: «Living in the U.S.A» (1968), «My dark hour» (1969), «The Joker» (1973), «Take the money and run» (1976), «Rock’n me» (1976), «Fly like an eagle» (1976), «Serenade» (1977), «Jet Airliner» (1977), «Jungle love» (1977), «Swingtown» (1977), «Wide river» (1993) y aún más…

Finalmente, me he decidido para esta sección por la adherente y sugestiva «Abracadabra», de 1982, la cual, dicho sea de paso, se encaminó hacia el nº1 de las listas oficiales en Estados Unidos, Canadá, Australia, Austria, Suiza, Portugal y España; además de ser nº2 en Inglaterra, Irlanda, Dinamarca y Sudáfrica, nada más y nada menos.

I heat up, I can’t cool down, / Me caliento, no puedo enfriarme,

you got me spinnin’ ‘round and ‘round. / me tienes dando vueltas y vueltas.

‘Round and ‘round and ‘round it goes, / Dando vueltas, vueltas y vueltas,

where it stops nobody knows. / nadie sabe cuando se detiene ésto.

Every time you call my name, / Cada vez que dices mi nombre,

I heat up like a burnin’ flame. / me caliento como una llama ardiente.

Burnin’ flame full of desire, / Llama ardiente llena de deseo,

kiss me baby, let the fire get higher. / bésame cariño, deja que el fuego ascienda.

(Chorus) / (Estribillo)

Abra-abra-cadabra / Abra-abra-cadabra.

I want to reach out and grab ya. / Quiero alcanzarte y cogerte.

Abra-abra-cadabra, Abracadabra / Abra-abra-cadabra, Abracadabra.

You make me hot, you make me sigh, / Me haces acalorarme, me haces suspirar,

you make me laugh, you make me cry. / me haces reír, me haces llorar.

Keep me burnin’ for your love / Mantenme ardiendo por tu amor

with the touch of a velvet glove. / con el toque de un guante de terciopelo.

(Chorus) / (Estribillo)

I feel the magic in your caress. / Siento la magia en tus caricias.

I feel magic when I touch your dress. / Siento la magia cuanto toco tu vestido.

Silk and satin, leather and lace, / Seda y satén, cuero y encaje,

black panties with an angel’s face. / medias negras con cara de ángel.

I see magic in your eyes. / Veo la magia en tus ojos.

I hear the magic in your sighs. / Oigo la magia en tus suspiros.

Just when I think I’m gonna get away, / Justo cuando creo que voy a escapar,

I hear those words that you always say. / oigo esas palabras que tú siempre dices.

(Chorus) / (Estribillo)

Every time you call my name, / Cada vez que dices mi nombre,

I heat up like a burnin’ flame. / me caliento como una llama ardiente.

Burnin’ flame full of desire, / Llama ardiente llena de deseo,

kiss me baby, let the fire get higher. / bésame, cariño, deja que el fuego ascienda.

I heat up, I can’t cool down / Me caliento, no puedo enfriarme,

my situation goes ‘round and ‘round. / mi situación es de dar vueltas y vueltas.

I heat up, I can’t cool down / Me caliento, no puedo enfriarme,

my situation goes ‘round and ‘round. / mi situación es de dar vueltas y vueltas.

Tras una triunfante trayectoria basada primero en el blues, a finales de los 60 y luego en el rock, durante la mayor parte de los años 70, la emblemática Steve Miller Band se siguió manteniendo muy arriba durante los primeros años 80, ya a través de adoptar una tendencia más pop.

Un ejemplo de esto último lo tuvimos cuando el histórico grupo, con base en San Francisco, consiguió tornar a captar al público, plenamente, a través de «Abracadabra», en 1982, pero como ya acaeció, en otras tantas ocasiones, no resultó nada sencillo escalar hasta esa nueva cúspide artística.

El mismo Steve Miller relató que, hacia 1979, había escrito la canción con un ritmo de gipsy-blues y hallándose él seguro de que la música iba por una óptima senda pero, por contra, todas las letras que iba probando no le complacían, ni lo más mínimo, al propio compositor americano. Éste incluso grabó varias veces la susodicha pieza pero el asunto de publicarla se quedaba estancado, continuamente, por culpa de unas estrofas que el propio Miller consideraba defectuosas e insatisfactorias.

Ya en 1982, cuando el propio guitarrista natural de Milwaukee se hallaba esquiando en la estación invernal de Sun Valley, en el estado de Idaho, se cruzó con su vieja amiga Diana Ross y entonces se dirigieron juntos a almorzar. Ambos se conocían, ya desde el año 1966, tras compartir cartel en el programa Hullabaloo, de la cadena estadounidense NBC; donde un jovencísimo Steve Miller aún tocaba con otra banda junto al teclista Barry Goldberg, con sede en Chicago y por su parte, Miss Ross ya resplandecía como una estrella al frente de The Supremes.

Tras ese afortunado reencuentro del año 82, Miller teorizó, en su fuero interno, acerca de en qué estilo interpretarían las propias The Supremes (ya disueltas desde 1977) esa citada tonada embrionaria que él mismo todavía no había logrado sacar adelante y, a través de esa misma inspiración, a Steve Miller se le ocurrió un texto, en tan solo 15 minutos, y que consideró idóneo, al fin. De ese modo, le vinieron a la mente unos versos donde el protagonista desarrolla pensamientos lujuriosos hacia otra persona, la cual parece haberle lanzado un hechizo amoroso; siempre basándose el mismo Miller en como lo hubiera representado, hipotéticamente, aquel mítico grupo femenino de los años 60 y 70, durante la estancia de éste en Motown Records; recalcamos.

Aquella técnica creativa resultó ser el empujón definitivo para sacar a flote el tema “Abracadabra”.

Para acabar de completar dichas anotaciones, el propio intérprete norteamericano se acordó de un popularísimo programa clásico de la radio y televisión americana, denominado The Original Amateur Hour, donde el orden de aparición de artistas aficionados de todo tipo (cantantes, bailarines, malabaristas, etc) se determinaba a través de un redondo panel giratorio. Durante el instante en que dicha rueda se movía, el presentador Edward Bowes siempre repetía la frase: “Vueltas y vueltas y nadie sabe donde se detiene. Vueltas y vueltas y nadie sabe donde se detiene”. Después, la gente votaba por teléfono o por correo postal a sus participantes preferidos.

Así pues, Steve Miller injertó esta misma cantinela en el contexto de su canción.

Con aquellos elementos de base, Miller fabricó una letra de considerable carga erótica, efectivamente, para lo que era aquella época de los 80. Esto mismo es algo que no agradó a su discográfica en Estados Unidos, Capitol Records, la cual se negó a lanzar «Abracadabra» como sencillo, quizás por el aludido motivo de los versos. Según declaraciones de Steve Miller, este sello detestó el corte y no observó ningún potencial en el mismo por lo que el músico, bastante contrariado por esa negativa reacción de los directivos de Capitol, dirigió entonces sus objetivos a Europa, donde la disquera holandesa Phonogram Records sí que publicó la canción en formato single, ya que poseía los derechos sobre las composiciones del grupo en casi todo el resto del globo.

Así pues, en 1982, ante dichas agoreras perspectivas comerciales de sus superiores americanos que incluso consideraban ya acabada a la Steve Miller Band, el líder de la misma canceló, rabiosamente, su gira estadounidense y la banda también formada por John Massaro (guitarra), Kenny Lee Lewis (guitarra), Norton Buffalo (armónica), Byron Allred (teclados) y Gary Mallaber (batería) iniciaron un tour por Europa para promocionar el LP Abracadabra, del mismo título que la melodía en cuestión.

Justo al mismo tiempo en que el combo sanfranciscano aterrizó en Londres para tocar allí, el single conquistó los primeros puestos en los índices comerciales del Viejo Continente, algo que provocó que la misma Capitol Records reflexionara, reaccionara y también, por fin, sacase la canción en dicho formato, en EE.UU.. Resultado: de nuevo, primer escalón del pódium en las listas, ahora en esa nación norteamericana; como se apuntó al principio.

Se produjo la curiosa circunstancia de que de esa posición privilegiada a «Abracadabra» la desbancó luego, momentáneamente, el tema «Hard to say I’m sorry» de Chicago pero luego el sencillo que hoy tratamos recuperó el primer puesto en U.S.A., de nuevo; todo ello en 1982. Añadiremos que, inversamente a lo anterior, había sido la Steve Miller Band y su tema «Rock’n me» la que había arrebatado el nº1 a los propios Chicago y a su «If you leave me now»; en el año 1976.

El video-clip oficial de «Abracadabra», con todos sus coloridos personajes de prestidigitación y dirigido por el efectista Peter Conn, resultó el primero que elaboró la banda en su historia dado que la MTV había irrumpido de modo imparable, en los 80, y las formaciones punteras internacionales no podían negarse a participar en dicha emergente y poderosa cadena televisiva. Sin embargo, durante esa mini-película musical el propio Steve Miller solo figuró en fotografías y con gafas negras o en imágenes congeladas con una barra negra cubriéndole los ojos. Éste mismo hecho vino motivado, en parte, porque como se expresó antes, Steve y su banda se hallaban de gira en Europa cuando se filmaron las escenas del propio video en Estados Unidos y también porque no es que Miller fuese, exactamente, el típico mega-astro de rock y, prácticamente, él no efectuaba apariciones públicas fuera de los escenarios.

A los entusiastas más antiguos de la formación californiana, los cuales la seguían desde su fundación en 1967, les disgustó considerablemente tanto ese tipo de canción pop como el, por entonces, moderno y pomposo videoclip, de 1982 pero insistimos que ahí «Abracadabra» penetró ya, inevitablemente, en la melómana memoria colectiva; además de que el propio Steve Miller declaró que le encanta tocar esa pieza y que su audiencia la recibe con los brazos abiertos, en los conciertos.

Hasta el momento de escribir estas líneas, se han grabado aprox. unas 40 versiones del tema entre las que subrayaremos las de artistas tan diversos como James Last (1983), Sugar Ray (1998), Robin McKelle (2008) o Eagles of Death Metal (2018).

Aunque a través de canciones como «Abracadabra», Steve Miller Band se adaptó al sonido de los 80, por ejemplo agregando efectos de sintetizador, lamentablemente, después de la victoria planetaria de este single, a esta banda oesteña se les empezó a considerar «dinosaurios del rock» ante la irrupción de otros artistas más jóvenes y pertenecientes a las corrientes musicales del aquel momento. De tal modo, la tonada que hoy nos atañe se desplomó luego, vertiginosamente, en las listas americanas y los singles siguientes del conjunto de San Francisco ya no retornaron nunca al Top-40, en Estados Unidos, dentro de su ranking oficial; aunque algún sencillo posterior como, por ejemplo, la citada «Wide River» (1993) sí que logró altas cotas en algún «chart» alternativo del aludido país norteamericano.

Sin embargo, en aquel instante de 1982, esta formidable agrupación ya había demostrado, holgadamente, su asombrosa valía e incluso fue incorporada al Rock and Roll Hall of Fame, en el año 2016.