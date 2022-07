The Prodigy celebran los 25 años de ‘The Fat Of The Land’

Se cumplen 25 años del lanzamiento de The Fat of the Land de The Prodigy, un álbum tan emblemático que convirtió el sonido de la música rave underground en una fuerza global, captando la atención del mundo y dominando las listas de éxitos.

Para celebrarlo,XL Recordings anuncia dos lanzamientos de aniversario, que incluyen una edición limitada en vinilo plateado de 12″ del álbum original con una versión reimaginada de la portada de Alex Jenkin, y una nueva remezcla de «Firestarter» realizada por el pionero del drum and bass Andy C. Disponibles a partir de hoy para su reserva, ambos saldrán a la venta el 4 de noviembre. Ya en 2013 lanzaron una edición especial ampliada con temas extra, consulta nuestra reseña aquí.

El tercer álbum de estudio de The Prodigy, The Fat of the Land, se convirtió en un fenómeno mundial, debutando en el número uno de las listas de álbumes de todo el mundo y vendiendo más de 10 millones de copias. El primer single del álbum fue el incendiario Firestarter, en el que Keith Flint se puso por primera vez a la cabeza de las voces, y se publicó junto con el innovador vídeo rodado en las profundidades de las calles de Londres y dirigido por Walter Stern.

Siguiendo con las celebraciones del 25º aniversario, The Prodigy vuelve a los escenarios para tocar una serie de fechas en directo en Inglaterra durante el mes de julio. La gira, con todas las entradas agotadas, abarca 10 fechas en todo el país y termina con tres noches en el O2 Academy Brixton de Londres.

