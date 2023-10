Singles Supremos: “Ready to go” de Republica

Segunda mitad de los años 90.

Es esa misma la franja temporal en la que gozó de su instante de gloria el grupo británico Republica, sobre todo a través de su single supremo “Ready to go”. Éste fue lanzado inicialmente en abril de 1996, con un estilo tecno-pop, obteniendo una relativamente tibia y discreta acogida (nº40 en Australia y nº43 en las listas de Reino Unido).

Por contra, cuando la propia canción resultó reeditada entre finales de aquel año 96 y el siguiente de 1997, en una forma más rockera y contundente, se erigió entonces dicho corte como un desbordante hit que la audiencia tarareaba sin pausa (nº8 en Bélgica, nº12 en Islandia y Escocia, nº13 en la propia Inglaterra y nº56 en los índices oficiales de Estados Unidos).

“You’re weird, in tears, / “Se te ve rara, entre lágrimas,

too near and too far away”; / demasiado cerca y demasiado lejos”;

he said, “saw red”. / dijo él, “rojo de ira”.

Went home, stayed in bed all day. / Se fue a casa y se quedó en la cama todo el día.

Your T-shirt, dish dirt. / Tu camiseta, se ve sucia de comida.

Always love the one you hurt. / Siempre amas a aquel que lastimas.

(Chorus) / (Estribillo)

It’s a crack, I’m back, yeah!, / Estallé, estoy de vuelta ¡sí!,

standing in the rooftops shouting out: / de pie en el tejado y gritando fuerte:

Baby I’m ready to go. / “Nene, estoy lista para irme.

I’m back and ready to go, / Estoy de vuelta y lista para irme”,

from the rooftops shout it out, shout it out. / desde los tejados lo estoy gritando y gritando.

You sleep, too deep, / Duermes demasiado profundamente,

one week is another world. / una semana entera se te hace otro mundo.

Big mouth, (big mouth), drop out, (drop out). / Bocazas, (bocazas), marginado, (marginado).

You get what you deserve. / Tienes lo que te mereces.

You’re strange, insane, / Eres extraño, estás loco,

one thing you can never change. / es algo que no puedes cambiar.

(Chorus) / (Estribillo)

It’s a crack, I’m back, yeah!, / Estallé, estoy de vuelta ¡sí!,

standing in the rooftops shouting out: / de pie en el tejado y gritando fuerte:

Baby I’m ready to go. / “Nene, estoy lista para irme.

I’m back and ready to go, / Estoy de vuelta y lista para irme”,

from the rooftops shout it out, shout it out. / desde los tejados lo estoy gritando y gritando.

It’s a crack, I’m back, yeah! / Estallé, estoy de vuelta, ¡sí!,

standing the rooftops, having it; / de pie en el tejado, llena de energía;

Baby, I’m ready to go. / “Nene, estoy lista para irme.

I’m back and ready to go / Estoy de vuelta y lista para irme”,

From the rooftops shout it out, shout it out. / desde los tejados lo estoy gritando, gritando.

Ready to go. / Lista para irme.

Abused, confused, / Maltratada, confundida,

always love the one that hurt ya, hurt ya, hurt ya. / siempre amas al que te hiere, hiere, hiere.

(Chorus) / (Estribillo)

Acerca del significado más probable de la afilada letra, la misma quizás parece aludir a una chica que ama a su novio pero éste la responde con diversos tipos de maltratos hasta que ella se cansa de la situación, explota, le hace frente a su chico verbalmente y por último, la mujer se dispone a marcharse, definitivamente, de la casa donde ambos viven. Es posible, tal vez, que la canción posea un fondo acerca de escapar de una existencia rutinaria.

Por su parte, la cantante nigeriana Samantha Sprackling – alias “Saffron” -, lideresa de Republica, confesó que el texto trata de sus propias vivencias debido a que, tiempo atrás, una persona le expresó cosas que ella no permitió que se las dijeran, ni que eso mismo le afectase porque esta muchacha es una persona fuerte y con energía; la cual posee independencia y confianza.

En otro orden, la apodada Saffron (significa “azafrán”) también consideró “Ready to go” como un grito de batalla que estaba dedicado e inspirado en mujeres jóvenes de los años 90. En consecuencia, la vocalista nacida en Ibadan City, se quejó de que, por entonces, no se escuchaban por la radio a las bandas abanderadas por chicas que escribían sus propias canciones, como sucedía también con Garbage, Echobelly o Elastica, etc. Agregó la audaz intérprete que el mundo de la música es un negocio despiadado dominado por hombres y de ahí, la rotunda respuesta en forma de la canción que hoy nos atañe.

Comentar matices sobre la letra como que en la propia Estados Unidos dieron su propio sentido a un par de frases de la canción ya que, por ejemplo, acerca del verso “It’s a crack”, en aquellas latitudes interpretaron su pronunciación como “It’s a crock” (que en Norteamérica significa, “es un fraude”), cuando los ingleses Republica originalmente le habían dado un sentido de “estallar”, es decir, de reventar externa e internamente debido a una tensa situación por estar harto de alguien.

Proseguiremos explicando que a la hora de cantar “Ready to go”, la propia Saffron se inspiró en vocalistas femeninas como Deborah Harry, Siouxsie Sioux, Toyah Willcox o Poly Styrene; entre otras. El motivo de dicho reflejo, según la co-fundadora de Republica, fue que las artistas citadas eran dueñas de una entrega vocal diferente a otras/os intérpretes y transmitían un mensaje auténtico sobre sus experiencias personales, durante la era punk. Eso mismo le inspiró a hablar sobre la vida en las canciones creadas por la propia cantante, como por ejemplo “Ready to go” pero sin recurrir a temáticas de existencialismo o de amor. Acerca de ésto mismo de la vocalización y el tipo de contenido en los versos, también le sirvieron de espejo, igualmente, a Saffron ejemplos masculinos como Robert Smith, Paul Weller o John Cooper Clarke y muchos más referentes varoniles surgidos a finales de los años 70.

En cuanto al sonido en sí de “Ready to go” y otras canciones de Republica, de 1996, la “jefaza” de la banda, Saffron, bebió de ecos de artistas tan originales y atrevidos como Simple Minds, Depeche Mode, Talk Talk, o Kraftwerk; entre otros muchos.

En un principio, en 1996, la banda compuso una primera versión de “Ready to go”, la cual contenía voces suaves y carecía de piano y guitarra pero Republica no acabó publicando dicha intentona inicial y sí que acabó difundiendo una adaptación más tecno-pop, en Abril de ese año 96, (cuyo video-clip se rodó en Londres) pero que no acabó de cuajar en las listas, como se sugirió al principio.

Después de su primer disco homónimo en el propio 1996, el cuarteto con base en Berkshire County (Inglaterra) remezcló y relanzó dicho single, en Noviembre de ese periodo, (la denominada “remix U.S.A”, concretamente) con un sonido más acelerado, más bailable y más guitarrero; algo que sí que supuso el absoluto éxito internacional y mediático, de modo momentáneo.

Además, Republica efectuó una gira de promoción de la canción, recorriendo el país estadounidense, tocando el single en sitios pequeños y emisoras de radio; llegando a lograr un puesto nº56 en aquella misma nación, como apuntamos al inicio. Ahí mismo se apercibió la vocalista Saffron de que quedaba ella totalmente agotada cuando interpretaba la canción en directo, porque la misma tenía una veloz base tecno-dance.

Ya en 1997, dicha redifusión rockera de “Ready to go” le echó el lazo a un puesto nº13 en Inglaterra (200.000 copias despachadas del single, en la misma Gran Bretaña), como se apuntó al principio. De todos modos, comentaremos que el video-clip correspondiente a esa segunda y popular versión, bajo mi neutral parecer, es indudablemente mareante debido a una nerviosísima cámara efectuando constantes zooms.

De todos modos, no todo fue sencillo hasta coronar la cima porque durante los inicios de Republica, en 1994, mucha gente se burló del cuarteto formado por la propia vocalista Samantha “Saffron” Sprackling, los teclistas Tim Dorney y Andy Todd; además del batería David Barbarossa (por cierto, que éste último no recibió créditos de composición por “Ready to go”) porque éstos mixturaban música electrónica con guitarras punk-rock. Sin embargo, finalmente, el proyecto nacido en Windsor Town se mantuvo firme en su propósito y dio luego un descomunal espaldarazo; sobre todo gracias a la propia “Ready to go”, en 1997; recalcamos, de nuevo.

Ya en el año 2010, Republica lanzó una tercera versión oficial incluso más agresiva y más noisy que las dos anteriores, aunque entre medias, en 2007, hubo tiempo para que el pinchadiscos germano Tomcraft lanzara un cover con sabor eurodance.

Una tonada ésta que se convirtió en tremendamente popular en diversos estadios deportivos como en el del equipo inglés de fútbol del Sunderland o la escuadra americana de hockey New York Rangers, donde dicho corte suena cuando los jugadores irrumpen en el campo; aunque algunos “hinchas” en las gradas, los cuales corean “Ready to go”, por contra, ni siquiera conocen quiénes son los autores de la propia pieza. Lo curioso es que, precisamente, este celebérrimo single se incluyó en un álbum de recopilación de himnos de estadio, titulado Jock Jams (Vol. 3), vendiendo éste más de 1 millón de copias; una cifra ésta que Republica nunca llegó ni a soñar en alcanzar con sus propios álbumes de estudio.

De todos modos, sí que aumentaron bastante las ventas del LP homónimo de Republica, de 1996 (nº4 en Inglaterra), cuando ya en 1998 torno a auparse, una vez más, en las listas la citada “Ready to go” debido a que un anuncio de coches, de la marca Mitsubishi Galant, utilizó la propia tonada para sus fines promocionales.

Desafortunadamente, con sus otras fenomenales composiciones este habilidoso combo británico no arribó a obtener cotas comerciales tan extremadamente altas como las de “Ready to go”; sin embargo, dicha canción siempre dispondrá de un trascendental hueco en la retentiva musicómana de muchos de nosotros.